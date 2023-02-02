نتائج تكميلية "التوجيهي" اليوم الساعة السادسة مساءً - رابط رسمي

تعلن وزارة التربية والتعليم الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، عن نتائج الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، عبر موقع "توجيهي"، حسبما أعلنت الوزارة الاثنين.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، ستعلن نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتدرج المعدلات في بيان صحفي الخميس.

وبلغ عدد الطلبة المشتركين في الدورة التكميلية التي انطلقت في 27 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرابة 100 ألف مشترك ومشتركة، توزعوا على الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، حيث سجل قرابة 40 ألفا في الفرع العلمي، و46 ألفا في الأدبي، فيما بلغ عدد المسجلين للفرع الشرعي قرابة 126 طالبا.

وأما في الفروع المهنية فسجل قرابة 4500 مشترك في الفرع الصناعي، و2800 في الزراعي، إلى جانب 1300 في الفندقي والسياحي، و4900 في الاقتصاد المنزلي.

للحصول على النتيجة عبر الرابط التالي http://www.tawjihi.jo/

ويذكر أن لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في دورتها التكميلية للعام الحالي، قد سجلت قرابة 400 مخالفة على مدى الجلسات الامتحانية، حسب مدير إدارة الامتحانات في الوزارة محمد كنانة، الذي أكد أن اللجان اتخذت الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه المخالفات، ما بين الغاء مبحث أو دورة امتحانية أو دورتين متتاليتين.