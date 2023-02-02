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رابط نتائج التوجيهي للدورة التكميلية 2023 حال صدورها

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تعلن وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2022 وذلك عبر الرابط www.Tawjihi.jo ، دون وجود إيجازات صحافية أو مؤتمرات كما في السنوات الماضية.

وقالت الوزارة، إنها ستعلن في بيان لها نسب النجاح العامة ونسب النجاح في المباحث وتداريج المعدلات.

وشارك في جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الدورة التكميلية 2022 التي بدأت في السابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي نحو مئة ألف مشترك ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

التكميلي

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