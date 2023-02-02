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لينك نتائج التوجيهي 2023 الأردن الثانوية العامة علمي وأدبي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

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لينك نتائج التوجيهي
لينك نتائج التوجيهي 2023 الأردن الثانوية العامة علمي وأدبي

بدأ الطلاب والطالبات الآن الكثير من البحث حتى الساعات الأخيرة من صباح الخميس، بانتظار إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الأردني 2023، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتائج ستعلن في الصحافة. المؤتمر يوم الخميس الموافق 2 فبراير. شهادة التوجيهي في المملكة الأردنية الهاشمية هي نتيجة امتحان الثانوية العامة.

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 وستستمر إعادة امتحان التوجيهي من 30 ديسمبر إلى منتصف يناير من هذا العام، وتحديدًا في 16 يناير 2023. وسنناقش معكم كيفية الحصول على التوجيهي، وفي نفس الوقت سنزودك بتفاصيل كاملة عن خطوات الاستعلام التكميلية في هذا التقرير.

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور عزمي محافظة، اليوم الخميس 2 شباط، خلال محادثات إعلان نتائج التوجه، بيانًا بإعلان نتائج كبار 3، المكياج الأردني. نتائج الامتحانات، اليوم الخميس، 6 مساءً بعد عقد مؤتمر صحفي، سيتم إعلان النتائج، وسيتم رصد نتائج كل طالب وطالبة في الأردن بدقة وتحميلها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

2023 يقترب موعد إصدار نتيجة التوجيهي الأردن التكميلية، وسيكمل الطلاب والطالبات تعليمهم قبل الجامعي، وسيتم تحميل نتيجة التوجيهي الأردنية التكميلية على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد إصدارها. هناك بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن كل طالب من معرفة النتائج بمجرد إعلانها، وهي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية الاردنية
  • التوجه نحو قسم نتائج التوجيهي التكميلي
  • وبعدها يتم إدخال جميع بيانات الطالب كاملة الموضحة في الموقع
  • وأخيرًا الضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار حتى يتم عرضها
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