رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023

كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأردني السيد عزمي محافظة عن موعد فتح رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، بعد أن اتبعت وزارة الاقتصاد الرقمي الموقع لتجنب أي مشاكل فنية عند إعلان النتائج، وأكد الوزير أنه تقرر قبول 14303 من خريجي الدورة التكميلية من الذكور والإناث في الجامعات الحكومية الأردنية الرسمية والجامعة الدولية للعلوم الإسلامية في بداية الفصل الدراسي الثاني.

نتائج التوجيهي التكميلية 2023

أعلن عزمي محافظة أن نتائج التوجيهي واعدة، موضحًا أن معدل النجاح الإجمالي يرجح أن يقترب من 68 بالمائة، وهو نفس ما كان عليه في الدورة السابقة، مؤكدًا أن أكثر من 100000 طالب وطالبة جلسوا. تنتهي الامتحانات في 16 يناير 2023.

كما حرصت الوزارة على معالجة ظاهرة الغش، مشيرة إلى ضبط 290 حالة غش، ومنعهم من إجراء الامتحانات لجلستين متتاليتين.

موعد صدور نتائج التوجيه التكميلي 2023 في الأردن

صرح وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في الدورة التكميلية قبل نهاية الأسبوع، وواصل ذلك على الأرجح. في يوم الخميس الثاني من شباط 2023 سيتم تحديد ساعة اعلانهم وذلك بالنسبة لموعد فتح رابط تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الاردنية. وأضاف الوزير أنه سيتم فتح باب التقديم للقبول بعد 3 أيام من إعلان النتائج في 4 فبراير على أبعد تقدير.

رابط الاستفسار عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023