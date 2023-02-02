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رابط نتيجة التوجيهي التكميلي 2023 في الأردن عبر الموقع الرسمي برقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

متى نتائج التوجيهي التكميلي 2004 في الاردن.. يتصدر هذا السؤال محركات بحث جوجل بحيث سيتم تفعيل رابط نتيجة التوجيهي التكميلي في الاردن 2023 خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

فقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن موعد إعلان النتيجة وهو يوم الخميس 2 فبراير 2023 م وأكدت الوزارة أن النتائج سيتم رفعها عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة لكي يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتائج من المنزل بطريقة سهلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة والاختلاط.

رابط نتيجة التوجيهي التكميلي 2023 الأردن

لقد أدى الآلاف من طلاب الثانوية العامة الأردنية إختبارات الفصل الدراسي الأول وانتهت الامتحانات يوم السبت 21 يناير 2023 م، وأوضحت الوزارة عن بدأها في أعمال التصحيح والمراجعة فور الانتهاء من الامتحانات وذلك لكى يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، وبالفعل أعلنت الوزارة عن انتهائها من أعمال تصحيح الامتحانات والنتيجة الآن في مرحلة الرفع ويمكن للطلاب استخراج النتيجة عبر بوابة النتائج لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

طريقة استخراج نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2023

لقد أدى 42990 طالب وطالبة اختبارات الثانوية العامة الأردنية الترم الأول من القسم العلمي والأدبي، وكانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط لذلك يتأمل الجميع أن تكون النتيجة هذا العام مرتفعة جدا ومرضية لعدد كبير من الطلاب والطالبات، سنوضح لكم طريقة استخراج النتيجة وهي:

أولا يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأردني tawjihi.jo.
بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة نتائج التوجيهي التكميلي.
ثم يقوم بتحديد الفصل الدراسي الأول.
اختيار القسم العلمي أو الأدبي.
ثم يقوم بكتابة اسم الطالب ورقم المقعد.
النقر على أيقونة عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة التوجيهي التكميلي الأردن

لقد حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل يوم صباح يوم الأحد القادم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية وهو يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

سيتم تفعيل رابط النتيجة فى تمام الساعة 6:00 مساء، علما بأن إعلان النتائج سيكون إلكترونيا.

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