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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

"مبروووك" الآن رسميًا.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

تستعرض “بوابة الفجر” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بعد أن اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 81.50 ٪.

وافق محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف، الخميس، على نتائج الفصل الدراسي الأول لشهادة الإسكندرية التحضيرية للعام الدراسي 2022/23 بنسبة نجاح 81.5٪.

بلغ عدد المتقدمين للحصول على شهادة البجروت 102،573 طالبًا، وبلغ عدد المشاركين 100،848 طالبًا، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على 50٪ فما فوق 82،199 طالبًا، وكان الدكتور عربي أبو زيد قسم التربية والتعليم حاضرًا في الإسكندرية.

يهنئ المحافظ جميع الطلاب الناجحين ويتمنى لهم دوام التميز في جميع مراحل حياتهم الأكاديمية. كما شكر أولياء الأمور على جهودهم ومساهماتهم في نجاح أبنائهم، وتوعيتهم بأهمية التعليم، وأكد الأسباب الرئيسية لنجاح أبنائهم، داعيًا الطلاب الناجحين للحفاظ على هذا النجاح.

لنستعرض توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية.. الفصل الدراسي الأول ونهاية العام الدرجة الكلية نهاية العام 280 درجة والنجاح 140 درجة درجات الاختبار للاثنين يتم توزيع الفصول الدراسية على 140 درجة في كل فصل دراسي.

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

 وفيما يلي نستعرض معكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية برقم الجلوس فقط.

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