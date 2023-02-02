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رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن نتائج الثانوية العامة الاردنية من موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية tawjihi.mohe.ps

عربي ودولي
بوابة الفجر

نشر رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن جديد، هو الرابط الذي في المملكة الأردنية الهاشمية قامت وزارة التربية والتعليم باطلاقه، وفي السطور القادمة من هذا المقال التالي من خلال موقعنا الجنينة سوف نقوم بذكر لكم نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن، بالإضافة إلى اننا سوف نقوم بذكر لكم طريقة القيام بالاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن، كما اننا سوف نقوم بذكر لكم رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن، فتابعوا معنا ما يلي من اجل ان تتمكنوا من معرفة كل هذه المعلومات واكثر اعزائي المتابعين.

نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الاردن

في المملكة الأردنية الهاشمية ذكرت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة 2023م التوجيهي التكميلي، سوف تكون متوفرة لجميع الطالبات والطلاب من خلال منصة توجيهي جو “tawjihi.jo”، والوزارة قد قامت بتحديد ان إعلان النتائج نَتائج التَوجيهي التَكميلي سوف يكون عقب الانتهاء من عملية التصحيح، وهذا في يوم الخميس الذي يوافق الثاني من شهر فبراير في عام 2023 م عند تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الاردن

من الممكن القيام بالاستعلام عن نَتائج التَوجيهي التَكميلي في الأردن للعام 2023 من خلال القيام باتباع الخطوات التي سوف نقوم بذكرها لكم في ما يلي من نقاط:

القيام بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية “من هنا“.
القيام بالضغط على أيقونة نتائج الدورة التكميلية.
القيام بتعبئة رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم.
القيام لإدخال الرقم الموجود في الصورة الظاهر على الشاشة.
القيام بالنقر على عرض النتائج، وستظهر النتيجة.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الاردن

في المملكة الأردنية الهاشمية من الممكن القيام بالاستعلام عن نَتائج التَوجيهي التَكميلي للعام الحالي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، من الممكن القيام بالدخول إليه من خلال القيام بالضغط على الرابط المباشرة “من هنا“، وعقبها القيام باتباع خطوات الاستعلام الاي قمنا بذكرها في الاعلى، ومما يجب ذكره أن موعد صدور النتائج سوف يكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس الذي يوافق الثاني من شهر فبراير في شهر أغسطس في عام 2023م.

إلى هنا ونكون بذلك قد وصلنا إلى ختام سطور هذا المقال الذي قمنا من خلالهبذكر لكم نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن، بالإضافة إلى اننا لقد قمنا بذكر لكم طريقة القيام بالاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن، كما اننا لقد قمنا بذكر لكم رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 الأردن.

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