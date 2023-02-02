رابط توجيهي جو نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 عبر موقع وزارة التربية Moe.Gov.Jo

تعد نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023، التي سيتم تحميلها اليوم الخميس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، من أهم الأخبار اليوم في جميع محافظات المملكة. سيتم الإعلان عن البرنامج التكميلي اليوم الخميس 2 فبراير الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، كما طمأن الطلاب على معدلات النجاح العامة وقال إنها تقارب 68٪ مثل الدورة السابقة 2022.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ستفتح رابط التقديم للجامعات الأردنية الرسمية والجامعة الإسلامية العالمية بعد أيام قليلة من إعلان النتيجة وأنها أعدت الموقع لتسجيل الطلاب الناجحين في الملحق. جلسة 2023، وفيما يلي طريقة استخراج النتيجة الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 الدورة التكميلية

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي moe.gov.jo.

أو الدخول على الرابط المباشر لإعلان النتائج الخاصة بالشهادة الثانوية العامة tawjihi.jo.

تحديد نتائج الشهادة الثانوية الدورة التكميلية 2023.

تسجيل بيانات الطالب الراغب في الاستعلام ألاسم ورقم الجلوس.

النقر على عرض النتيجة ليتم عرض تفاصيل النتيجة من نسبة نجاح ودرجات.موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية جاهز

أعلن السيد الوزير أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، قد رفعت كفاءة الموقع الرسمي حتى يتحمل الضغط الكبير المتوقع من الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة خلال الدقائق الأولى من رفع النتيجة، والمعروف أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات للدورة التكميلية يبلغ 100 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الأردن.

نتائج التوجيهي التكميلي 2023

قرر مجلس التعليم العالي في الأردن قبول 14303 طالب وطالبة من الناجحين في الدورة التكميلية هذا العام، في الجامعات الأردنية الرسمية في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، وفي الجامعة الإسلامية العالمية وبعد رفع النتيجة اليوم يمكن للطلاب استخراج مستخرج رسمي من المدرسة التابعين لها لتقديمه عند التسجيل في الجامعة بعد فتح التسجيل الإلكتروني، والذي من المتوقع ـأن يكون الأحد القادم 5 فبراير 2023، بعد تغذية الموقع بالبيانات المطلوبة والنسب المقررة للقبول في كل كلية.