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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بعد اعتمادها

برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بعد اعتمادها

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بعد اعتمادها

رابط نتائج الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، بحث طلاب عروس البحر بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023، الأربعاء الماضي، الموافق 25 يناير 2023.

وافق اللواء محمد شريف من الإسكندرية على نتائج الشهادة الإعدادية الأولى لعام 2023 بنسبة نجاح 81.5٪. أدناه، نستعرض معك رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 بالإسكندرية، مع تفاصيل نتائج الموافقة ومعدلات النجاح بالإضافة إلى أرقام المقاعد.

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية

قدمت محافظة الإسكندرية في بيانها رابطًا للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2023 ؛ لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على نتائج الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية عام 2022/2023، د. وقال أبو زيد، مدير عام إدارة التعليم بالمحافظة، إن النتائج سيتم تحميلها على الموقع في غضون لحظات قليلة.

إذا كان رابط الطالب معطلًا، فعليهم الانتظار وتسجيل الدخول لاحقًا للتحقق من نتائج النموذج 3 وأرقام المقاعد، حيث يستعد المجلس لإرفاق النتائج في اللحظات القليلة القادمة.

وبخصوص الإعلان عن تفاصيل نتائج السنة الإعدادية الثالثة، الفصل الدراسي الأول لعام 2023، محافظة الإسكندرية، أعلنت المحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بلغ 102،573 طالبًا وطالبة. التي شارك فيها 100،848 طالبًا ونجحوا. بلغ إجمالي عدد الطلاب بنسبة 50٪ فما فوق 82،199.

واعترافًا بالنتيجة بنسبة نجاح بلغت 81.5 بالمائة، هنأ محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف الطلاب الناجحين وتمنى لهم التميز في جميع مراحل تعليمهم.

كما شكر المحافظ أولياء الأمور على جهودهم ومساهماتهم في نجاح أبنائهم، وتوعيتهم بأهمية التعليم، موضحًا أن أولياء الأمور هم السبب الرئيسي لنجاح الطلاب، ومطالبة الطلاب الناجحين بالمحافظة على هذا النجاح.

كما أعلنت المحافظة عن موعد تقديم التماسات لشهادة الإسكندرية الإعدادية 2022/2023، أوضح مدير مجلس التعليم بمدينة الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد أن الطعون ستكون متاحة اعتبارًا من السبت 12 فبراير، وستستمر الطعون لمدة 15 يومًا..

وأكد أنه بموجب القرار الوزاري المنظم لقواعد وشروط الطعن في الامتحانات، يحق لأولياء الأمور الطعن في نتائج قيود المرور المدرسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

 وفيما يلي نستعرض معكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية برقم الجلوس فقط.

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