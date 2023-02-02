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رابط نتيجة التوجيهي التكميلي نتائج الثانوية في الأردن 2023 علي موقع وزارة التعليم الأردنية

عربي ودولي
بوابة الفجر

نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية نشرة رسمية على صفحتها على الفيسبوك توضح تاريخ نشر نتائج التوجيهي التكميلية في الأردن. أعلنت دائرة التربية والتعليم عن مواعيد ظهور نتائج الثانوية العامة، عن الآلية المستخدمة لاستخراج الدرجات، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط لنتائج التوجيهي التكميلية الثانوية في الأردن 2023 على وزارة التربية والتعليم الأردنية. موضحًا أنه أراد الحفاظ على وقت وجهد الوالدين والطالب، لذلك يستخدم الآلية التي نشرحها في الأسطر التالية.

رابط نتيجة التوجيهي التكميلي نتائج الثانوية في الأردن 2023 علي موقع وزارة التعليم الأردنية

في السنوات الأخيرة، كان الإنترنت عاملًا رئيسيًا في جعل إدارة التعليم الأردني منظمة رقمية أكثر فاعلية من ذي قبل، علما بأنه يتم نشر النتائج عبر الإنترنت ويتم استخراج النتائج بالخطوات التالية

يجب على الطلاب زيارة موقع نتائج الثانوية العامة الأردنية واجتياز رابط نتائج التوجيهي الأردني.
قم بالوصول إلى علامة التبويب للاستفسارات حول التوجيهات التكميلية للعام الدراسي 2022/2023.
أدخل البيانات المطلوبة متضمنة الاسم الكامل للطالب ورقم المقعد.
أدخل رمز التحقق في المربع الخاص به واضغط على زر الاستعلام.

نتائج الثانوية العامة بالأردن 2023

تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على الانتهاء من نتائج امتحانات التوجيهي لجميع الطلاب، وجاهزة لتحميلها على الإنترنت في الموعد الرسمي المعلن عنه مسبقا حيث سيتم الانتهاء من العملية النهائية في أقرب وقت ممكن في التاريخ المحدد بالترتيب كما هو مخطط لها، لتقديم العديد من الخدمات إلكترونيًا، بما في ذلك نتائج الاستعلام، لتلبية رغبات الطلاب.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي بالأردن 2023 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد صدور نتائج امتحان الثانوية الأردنية، البريد الإلكتروني مباشرة من خلاله يتم سحب النتائج وقد أكدت أن النتائج ستكون متاحة عبر الإنترنت في غضون الساعات القليلة القادمة ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال تطبيق بضع خطوات.

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