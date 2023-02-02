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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الأول

ظهرت: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الأول

تقوم الإسكندرية بتفعيل رابط نشر النتائج للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023 لهذا العام ؛ مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها إلكترونيًا قبل توزيعها على المدارس.

بدأت امتحانات السنة الثالثة من برنامج الإسكندرية التحضيري يوم السبت 21 يناير وانتهت يوم الأربعاء 25 يناير من نفس الشهر.

يتم الانتهاء من التصحيح والتعديل والمراقبة وتجميع الدرجات من قبل وحدة التحكم في غضون أسبوع من نهاية جدول الامتحان، وبعد ذلك يتم جمع النتائج من قبل الأقسام وإرسالها إلى المجلس للموافقة عليها وإتاحتها للطلاب قبل أسبوع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وكشف عربي أبو زيد، أن التصحيح والتنبؤ بنتائج الطلاب للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 تم بسرعة كبيرة في مقار النظم واللجان الإشرافية لوزارات التعليم التسع.

وأضاف أنه أصدر تعليمات صارمة للمعلمين وكبار المدرسين ولجان الدرجات في جميع المواد للمطالبة بكافة إجراءات السلامة اللازمة في تقييم درجات الطلاب ومراجعة أقسام الأسئلة والتأكيد على درجات الطلاب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بلجان الدرجات.

وأشار إلى أن كلًا من النظام ولجنة الرقابة راعيا ثبات ومراجعة ورقة الإجابة، وكذلك جمع الجسيمات ومطابقتها مع مرآة ورقة الإجابة، وكذلك دقة مراقبة الأداء. من الاثنين. النوع والورق والإلكتروني ومراجعة عينة عشوائية من الردود للتأكد من جودة التقديرات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

 وفيما يلي نستعرض معكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية برقم الجلوس فقط.

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