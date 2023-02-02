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عاجل.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

أخبار مصر
قناة السويس - أرشيفية
قناة السويس - أرشيفية

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس، عن تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخها  بالوصول إلى 802 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال شهر يناير سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة بعبور 2155 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة.

وأوضح أن نسبة الزيادة قدرها 21.5%، مشيرًا إلى أن إجمالي الحمولات الصافية 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 163%.

وأشار أسامة ربيع إلى أن عائدات قناة السويس خلال شهر يناير من العام الميلادي الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر يناير من العام الجاري 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 256 مليون دولار.

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