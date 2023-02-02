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عاجل.. محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.88%

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امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 82.88%.

حضر اعتماد النتيجة العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسرعمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشارالمحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكدًا على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

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