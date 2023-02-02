مبروووك النجاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة السويس

تستعد محافظة السويس لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023. في السطور التالية تستعرض بوابة الفجر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة السويس.

وازداد البحث على محرك «جوجل» عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بعد ظهورها في عدد من المحافظات كـ(القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، جنوب سيناء، وكفرالشيخ).

وافق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الخميس، على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023 بنسبة نجاح 82.88٪.

وشهد المصادقة على النتيجة كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين الأمين العام المساعد وياسر عمارة مدير التعليم بالسويس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022-2023



يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس، عن طريق إدخال رقم المقعد من خلال هذا الرابط.

الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس

وهناك طريقة أخرى للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضى أو رقم 5757 من أي محمول.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعداية

للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022-2023، اتبع هذة الخطوات

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط. الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية إدخال رقم جلوس الطالب ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس السويس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حالة عدم تمكن أي طالب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، عليه بالذهاب إلى المدرسة التابع لها وسوف يتم منحها له دون أي رسوم.