‘‘ مبروك النجاح ‘‘ نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة السويس الترم الأول 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الأول 2023 محافظة السويس يبحث عنها الكثير من طلاب المحافظة بعد موافقة اللواء احمد عبد المجيد صقر محافظ السويس على نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الأول 2022/2023. بنسبة نجاح 82.88٪.

حرصا من القاهرة 24 لطلابنا نقدم لكم من خلال السطور التالية رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023 محافظة السويس برقم الجلوس بالإضافة إلى تفاصيل معدلات نجاح الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة السويس برقم الجلوس

تقدم بوابة الفجر خدمة للطلاب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 السويس بالاسم من خلال الرابط ادناه حيث يجب على الطالب كتابة رقم المقعد والضغط على عرض النتيجة وستظهر على الفور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة السويس برقم الجلوس

كما أعلنت محافظة السويس عن توافر رابط إلكتروني خاص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة السويس برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة ولتسهيل حصول الطلاب وأولياء أمورهم على النتائج عبر الإنترنت نقدم لكم الخطوات والرابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 محافظة السويس مع رقم الجلوس.

الدخول على رابط النتيجة من هنــــــــــــــــــا .

. كتابة رقم الجلوس.

ثم الضغط على أيقونة النتيجة الموضحة بالصورة.

وستظهر خلال لحظات، شاملة مجموع كل مادة.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالسويس

أما عن تفاصيل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023 بالسويس، فقد وافق اللواء أحمد عبد المجيد صقر محافظ السويس على النتيجة الإعدادية الثالثة للفصل الدراسي الأول 2022/2023 بنسبة نجاح 82.88. ٪ وبحضور العميد إيهاب سراج الدين مساعد أمين عام المحافظة وياسر عمارة

مدير عام التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للشئون التعليمية ورؤساء الرقابة.