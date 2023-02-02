الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة السويس برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة السويس بعد أن اعتمد محافظ السويس نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بنسبة نجاح 82.88 ٪.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة السويس الترم الأول

يمكنكم الاستفسار عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم المقعد بمحافظة السويس الفصل الأول من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة السويس الفصل الأول

محافظ السويس يوافق على نتيجة السنة التحضيرية الثالثة بنسبة نجاح 82.82٪.

وافق اللواء أ. عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الخميس، على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 82.88٪.

وحضر الموافقة على النتيجة العميد ايهاب سراج الدين مساعد الامين العام للمحافظة ياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر مستشارة المحافظ لشؤون التعليم ورؤساء الرقابة.

وهنأ المحافظ الذين نجحوا في الشهادة الإعدادية، مؤكدًا على أهمية بذل كل الجهود لتحسين النظام التعليمي حتى يتفوق أبناؤنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع. مدارس السويس.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الصف الثالث الإعدادي في السويس

يتم تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، ويبدأ التقديم لها اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 12 فبراير ويستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

فيما يلي نستعرض توزيع الدرجات للشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 2023 الفصل الأول وكذلك نهاية العام، ومجموع الدرجات النهائية نهاية العام 280 درجة، والنجاح من 140 درجة وتتوزع درجات الامتحان للفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية السويس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية