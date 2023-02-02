دخول موقع نتائج توجيهي تكميلي 2023 الأردن حسب الاسم وزارة التربية الآن

موقع نتائج توجيهي تكميلي 2023، ينتظر جميع طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة في الأردن إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2023 في الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس، وكان هناك العديد من التساؤلات بين جميع الطلاب وأولياء الأمور حول موعد إعلان نتائج الدورة التكميلية 2023 بالتزامن مع استكمال جميع الطلاب والطالبات من امتحانات المقرر التكميلي للمدرسة الثانوية في الأردن، وكل التفاصيل والأخبار سنتعرف عليها معًا خلال السطور.

نتائج توجيهي تكميلي 2023

نتائج التوجيهي التكميلية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن انتهى جميع طلاب المرحلة الثانوية في الأردن من دخول امتحانات الدورة التكميلية الشتوية، بدأت جميع اللجان والأقسام الخاصة بتصحيح أوراق الإجابة للطلاب والطالبات عملها على الفور لرصد درجات الطلاب في التحضير لإعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2023 في الأردن.



انتهت بالفعل جميع لجان الفحص والمراجعة من عمليتي المراقبة والتصحيح، وسيتم الإعلان عن نتائج التوجه التكميلي 2023 خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، كما أوضح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي.، خلال المقابلة الصحفية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2023

أكد وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أن موعد إعلان نتائج التوجه التكميلي 2023 في الأردن سيكون نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ومراقبة الدرجات. طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان ذات الصلة يجب أن تكون حذرة للغاية خلال عملية التصحيح والمراقبة لإعلان نتائج الدورة التكميلية 2023، الأردن، مبينا أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحان المقرر التكميلي تجاوز 95 ألف طالب وطالبة.

موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2023 حسب الاسم

سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يُمكنكم الحصول على نتائج الثانوية العامة في الأردن 2020-2021.