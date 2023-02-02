“جاهز” موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية| نتائج التوجيهي التكميلي 2023 “الثانوية” moe.gov.jo

يعد موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من أهم المواقع الإلكترونية التي تنتظر افتتاح طلاب تقدموا لامتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية 2023، للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم من عقد امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية 2023، والامتحانات التي بدأت في نهاية العام الماضي 2022 وتحديدا في 12/27/2022 وانتهت بما في ذلك الأربعاء الماضي الموافق 16/1/2023 والتي حضرها 100 ألف طالب وطالبة في مختلف المحافظات الأردنية وعمليات التصحيح لا تزال تجري على قدم وساق، لاستكمال جميع مراحل التصحيح، والتي تقدر بـ 13 مرحلة، وذلك لضمان صحة النتائج.

أشار الأستاذ الدكتور نواف العجرمة أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى أن نتائج الدورة التكميلية الأردنية التوجيهي 2023 واعدة وتقترب من نتائج الدورة السابقة بعد الانتهاء من تصحيح 6 مواضيع بشكل كامل، وأن نسبة النجاح ستكون في حدود 62٪، وأشار إلى أن النتائج واعدة وتطمئن الطلاب، وأشار إلى أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من جميع مراحل التصحيح.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة يمكنكم الدخول على رابط الوزارة الرسمي، وأتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط moe.gov.jo .

. أو الدخول على موقع توجيهي جو مباشرًا tawjihi.jo .

. النقر على نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية ثم تحديد القسم الذي تدرس فيه.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب وهي الاسم ورقم الجلوس ثم عرض النتيجة.

موعد نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2023

أعلن مدير عام إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتائج ستكون متاحة على رابط وزارة التربية والتعليم مطلع الشهر المقبل فبراير 2023، وأن عملية التصحيح والتدقيق تسير بشكل منتظم وجيد لإتمام التصحيح. ان وزير التربية والتعليم يتابع عمليات التصحيح بنفسه للتأكد من انتظام عملية التصحيح.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، من خلال الوزير عزمي محافظة، قرار مجلس التعليم العالي بقبول 14303 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة، والدورة التكميلية في الجامعات الأردنية الرسمية، بالإضافة إلى الدولية. الجامعة الإسلامية مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2023/2022 بعد دراسة النسب والعدد المطلوب في الجامعات.

موقع TAWJIHI.JO.

موقع توجيهي جو هو موقع إلكتروني رسمي أنشأته وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، ليكون مساعدًا لموقع وزارة التربية والتعليم في استخراج نتائج الثانوية العامة بشكل مباشر، دون أن يتوجه الطلاب إلى مقر المدرسة لعرض النتائج من أجل توفير الوقت والجهد.

رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية

نتابع موقع الوزارة سواء على تويتر أو فيسبوك، وعند إعلان النتائج سنزودك بها على الفور، ونحن على استعداد للمساعدة في استخراج النتيجة قدر الإمكان من يرغب في ترك رسالة بالاسم ورقم المقعد، وسنحاول استخراج نتيجته مع تمنيات التوفيق والنجاح للجميع.