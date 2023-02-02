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عاجل.. البنك المركزي يرفع اسعار الدولار قبل اجتماع الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

رفع البنك المركزي المصري اسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم بقيمة 8 قرشا ليصل إلى 30.24 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنكي مصر والاهلي 5 قروش  ليصل إلى 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

 

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وارتفع سعر الدولار في مصرف ابوظبي الأسلامي بقيمة 8 قروش إلى 30.28 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع،  وارتفعت اسعار الدولار في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد  وبنك الاستثمار العربي  وابوظبي التجاري  والتجاري الدولي إلى 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

 

وجاء ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه قبل ساعات من اعلان البنك المركزي نتائج اجتماعه لتحديد اسعار الفائدة على الايداع ةالاقتراض وسط توقعاته من رفعها بنسبة قد تصل إلى 3%.

 

 وتوقعت بحوث  بشركة برايم  أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم بنحو 1%.

 

 وقال عمرو الالفي رئيس بحوث برايم خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن هذا الرفع المتوقع سوف يتبعه رفعًا اخر في سعر الفائدة خلال مارس ينفس النسبة؛ ليصل إجمالي الرفع المتوقع خلال 2023 إلى 2%، مشيرا إلى ان رفع اسعار الفائدة يرجع إلى استمرار ارتفاع مستويات التضخم والذي من المتوقع أن يبقي مرتفعا لفترة زمينة طويلة،  على ان بيدء في الاعتدال بداية من النصف الثاني من 2023.

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