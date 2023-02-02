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رابط موقع نتائج التوجيهي الأردن لشعب العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية https://tawjihi.jo/

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

استفسر العديد من طلاب التوجيهي في الأردن عن نتائج التوجيهي لكل قسم من الشعبين الأدبي والعلمي من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم موقعًا إلكترونيًا مخصصًا يتيح للطلاب الاستعلام عن النتيجة بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة سنقدم لكم هذا الموقع في السطور التالية، وسنعرض لكم أيضًا، أعزائي المتابعين، طريقة الاستفسار عن نتيجة التوجيهي للأدبي والعلمي الناس في الأردن.

نتائج التوجيهي في الأردن 2023

أصبح البحث عن نتائج التوجيهي الكلمة الأكثر ريادة في محرك بحث Google وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي. يبحث جميع الطلاب والطالبات باستمرار عن آخر تفاصيل نتائج التوجيهي في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يتمكن كل منهم من معرفة نتيجة الثانوية العامة في الأردن، وقد حددت وزارة التربية والتعليم أن موقع إلكتروني مخصص يتيح للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وإليكم موقع التوجيهي جو، وهو من المواقع الإلكترونية الرسمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم فور انتهاء الطلاب من إجراء الاختبارات التي كانت في الشهر الماضي، وبعد ذلك تم بالفعل تصحيح الأوراق إجابات الطلاب والطالبات، وكذلك السوق، تتم عملية ومراقبة الدرجات بدقة وشفافية، من قبل مجموعة كبيرة من المعلمين المتخصصين في العمل. متابعة وفحص الدرجات وعمل مراجعة وفحص أوراق الإجابة.

كما أكدت الوزارة أن عملية التصحيح استغرقت وقتًا كافيًا في هذا النظام الحديث والدقيق الذي يتميز بأنه الأكثر نظامًا ودقة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتبق سوى بضع ساعات على إعلان النتيجة. التوجيهي في الأردن.

رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردن

  • يتمكن أي من طلبة وطالبات التوجيهي من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وذلك عن طريقة الدخول إلى الرابط المخصص الذي حددته الوزارة لهذا الغرض وهو tawjihi Jo.
  • ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به وكذلك كتابة الاسم.
  • ثم بعدها يتم الضغط فوق الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة حتى تظهر بعدها بشكل مباشر أمام الطالب في كافة المواد.
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