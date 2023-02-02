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“رابط رسمي” هنا خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 في الأردن tawjihi results

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن. عدد كبير من الطلاب ينتظرون أي خبر عنها وينتظرون بفارغ الصبر أن يتمكنوا من معرفة نسبهم، حيث تم الانتهاء من امتحانات التوجيه لطلبة الثانوية وينتظرون الانتهاء من التصحيح ومتابعة الطلاب وقال وزير التربية والتعليم إن النتيجة ستعرض بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل المحافظين لنتحدث عن رابط نتيجة التوجيهي وتاريخ النتائج، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن النتيجة، وكذلك بعض المعلومات حول الأمر.

نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

نشر وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بيانًا رسميًا حول الأمر لجميع طلاب التوجيهي، أعلن فيه الموعد وأعلن عن مراحل التصحيح أيضًا، على أن يتم إعلان النتائج خلال الأيام التالية، كما أعلن أن أعمال التصحيح بدأت فور انتهاء الامتحانات وانتهت ولم يبق سوى واحد. إعلان النتائج، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الأردن عن رابط للاستعلام عن موقع نتائج التوجيهي ، كذلك مثل كتابة بعض التعليمات حول الاستعلام. كنت النتيجة على الفور.

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي لعام 2023

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن عن النتيجة للطلاب منذ فترة وجيزة، ويمكن الآن الدخول إلى الموقع ومعرفة النتيجة من خلال رقم مقعد الطالب، ومن خلال اتباع الخطوات التي أوضحناها في المقال. ومن المقرر نشر النتائج في المدارس خلال الأيام القادمة.

يمكن لأي طالب الآن الدخول إلى موقع النتائج، ومن خلال رقم مقعده ستظهر أمامه الدرجات التي حصل عليها في جميع المواد الموصوفة له، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه في نهاية الدراسة. عام قبل التحاق الطلاب بالمرحلة الثانوية. خلال الخطوة التالية.

 

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