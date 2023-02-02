ظهرت هنا.. نتائج الثانوية العامة بالاسم – نتائج التوجيهي التكميلي 2023 حسب الرقم الوطني

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات إعلان نتيجة التوجيهي خلال الساعات القادمة، وحالة ترقب من قبل الطلاب في الأردن للحصول على النتيجة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الموافقة على النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح. في الساعات الماضية والجدير بالذكر أن آلاف الطلاب شاركوا في امتحانات الثانوية العامة في الأردن، وأعلن وزير التربية والتعليم عن استكمال عملية التصحيح ونتائج النجاح العالية مقارنة بالسنوات السابقة ستتم الموافقة على النتيجة خلال الساعات القادمة، وتعلن النتيجة لطلبة المرحلة الثانوية العامة في الأردن "التوجيهي التكميلي" مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت الأردن كما أعلنت الوزارة عن ذلك على مستوى جميع المحافظات.

نتيجة التوجيهي التكميلي 2023 بالأردن

صرح السيد محمد كنانة، مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم في الأردن، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدورة الحالية واعدة للغاية، ونتائج النجاح للطلاب أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة.

رابط www.tawjihi.jo لاستخراج نتائج التوجيهي ٢٠٢٣

وقال الأستاذ الدكتور محمد كنانة إنه يتعين على طلاب مرحلة التوجيهي الدخول إلى رابط النتائج إذا توفرت النتيجة اليوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023، ويقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم، والطالب. يقوم بإدخال رقم المقعد وتاريخ الميلاد، ثم النقر فوق أيقونة إظهار النتيجة، وسيظهر على الفور.