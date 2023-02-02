الإسكان: أجهزة المدن جديدة تواصل شن حملات متنوعة لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية

واصلت أجهزة مدن بني سويف الجديدة والعبور والشروق والعاشر من رمضان، شن حملات متنوعة لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالتعاون مع الشرطة.



صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مضيفا: تمثلت المخالفات في سحب واسترداد قطع أراضٍ لعدم إثبات الجدية من التخصيص، وضبط وإزالة مخالفات بناء وتغيير نشاط، ومركبات مستخدمة في أنشطة مخالفة.



وصرح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم شن حملة بالتعاون بين قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة والإدارات المختصة بالجهاز، لإزالة المخالفات بالمدينة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ٥ قرارات سحب واسترداد لـ ٥ قطع أراضٍ بمركز المدينة والإسكان الاجتماعي " المنطقة الأولى " وابني بيتك ٢ قطاع ( ب) والحي الخامس مجاورة 6 ومنطقة الصناعات الخفيفة، كما تم سحب قطعة أرض بمنطقة ابني بيتك 1 قطاع ( ز ) لمخالفة اشتراطات التخصيص، كما تم تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.



وفي سياق متصل، وجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعدم التهاون مع أي مخالفات بنائية وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين منعًا للعشوائية وحفاظًا على الواجهة الحضارية للمدينة، حيث تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وإزالة وتصحيح أوضاع المخالفات بمعاونة شرطة التعمير.



وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة أرض سكنية بالحى الخامس وتم إيقاف الأعمال الخاصة بقطعة أرض بالمنطقة الصناعية الأولى وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

كما تم تشكيل حملة إزالة إشغالات ليلية استهدفت المحاور والطرق الرئيسية ومحيط المراكز التجارية والمساجد والميادين الكبري بالمدينة، وذلك حرصًا من الجهاز علي القضاء علي الظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة بما يسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين ويسيء للمظهر الحضاري للمدينة، وتم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.



وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة أخرى بالتنسيق مع شرطة التعمير أسفرت عن رصد مخالفة بقطعة أرض سكنية بمنطقة الـ ٨٠٠ بالحي الأول لاستغلال البدروم مخزن وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على المهمات والأدوات، وضبط مخالفتين بقطعتي أرض سكنيتين بالمحليّة (٦ب) بالحي الأول لاستغلال البدروم بإحداهما ورشة والأخرى مصنع أغذية وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على المهمات، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تشكيل حملة إشغالات ليلية أخرى استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية ومدخل المدينة وخط ١٠ اتجاه طريق مصر/الإسماعيلية، وتم رفع جميع الإشغالات الموجودة للمحال والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات.



وأكد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار الحملات المختلفة لمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث تم شن حملة لضبط المركبات المخالفة بالتعاون مع الشرطة المختصة أسفرت عن تحرير 4 محاضر والتحفظ على المركبات بمقر الجهاز، موضحًا أن المخالفات أسفرت عن ضبط سيارة قلَّاب تعمل دون تصريح، وسيارتي نصف نقل لمخالفة إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وسيارة خاصة تعمل بنشاط تقديم مشروبات.



ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق للقضاء علي ظاهرة " النباشين " بالمدينة والحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينة.



وأشار رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن ضبط 3 مركبات " تروسيكل " خاصة بالنباشين بمركز خدمات الحي التاسع بالمدينة، وقامت معدات الجهاز بتطهير ونظافة المكان.

