كولر يستقر على رباعي دفاع الأهلي في مواجهة ستايل الأمريكي بربع نهائي كأس العالم للأندية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته اليوم دون راحة، استعدادا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليا بدولة المغرب.

كولر يستقر على خط دفاع الأهلي أمام سياتل في كأس العالم للأندية

واستقر المدرب السويسري على خط دفاع الأهلي أمام الفريق الأمريكي، حيث من المنتظر أن يحافظ على الثنائي محمد عبدالمنعم ومحمود متولي في قلب الدفاع، ووضع ياسر إبراهيم على دكة البدلاء.

كما استقبر كولر على الدفع بالثنائي محمد هاني وعلي معلول في مركزي الظهيرين بعد تألق اللاعبان خلال الفترة الماضية وتحديدا مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي أمس الأربعاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على الأراضي المغربية في الدور الأول للمسابقة.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ومن المقرر ان تنطلق صافرة بداية مواجهة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الربع نهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد غد السبت الموافق 4 من شهر فبراير 2023، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.