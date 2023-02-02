خطوات الإستعلام عن صلاحية هوية مقيم في السعودية 1444 برقم الإقامة

صلاحية هوية مقيم، يتعرض العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لمشكلة انتهاء صلاحية الإقامة، مما قد يعرضهم للترحيل إلى الوطن، لذلك يهتم كل متقدم بحفظ تاريخ انتهاء الإقامة وتاريخ تجديدها. حتى لا تخضع للمساءلة القانونية، ولهذا السبب طورت السعودية منصة إلكترونية تمكن كل مواطن من الاستفسار عن تاريخ انتهاء الإقامة، كما أوضحت خطوات الاستفسار من أجل تسهيل المقيم وعدم إثقال كاهله بعبء ثقيل أو تعريضه للذهاب للسفارة حتى معرفة تاريخ انتهاء الإقامة.

استعلام عن صلاحية الإقامة

ولكي تتمكن من الاستفسار عليك معرفة رقم إقامتك الذي ستجده في جواز السفر، حيث يجب عليك التوجه سريعًا إلى المنصة لمعرفة تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث تؤكد المملكة على وجود تصريح إقامة ساري المفعول حفاظا على حقوق كل مقيم داخل المملكة وكذلك الحفاظ على حقوق المواطنين.

التحقق من صلاحية الإقامة

هناك بعض الخطوات التي تمكنك من معرفة تاريخ انتهاء الاقامة، وهذه الخطوات سبق شرحها من قبل مسؤول، لذلك سنذكرها لك على النحو التالي:

أولًا، عليك الذهاب إلى منصة أبشر عبر الإنترنت، ثم النقر فوق أيقونة الخدمة الشخصية.

ستظهر بعض المربعات الفارغة التي تتطلب إدخال بيانات شخصية، حيث يوجد حقل لكتابة اسم المستخدم وحقل آخر لكتابة كلمة المرور.

يجب عليك كتابة رمز التحقق، وإذا تمت كتابته بشكل غير صحيح، سيظهر لك رمز تحقق آخر، ويجب كتابته بشكل صحيح.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

سترى بعض الخدمات، تضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم تضغط على أيقونة الجوازات.

ستظهر خدمة الاستعلام عن جواز السفر مع رقم الهوية، اضغط عليها.

اكتب رقم الإقامة، ثم انقر على أيقونة عرض، وستظهر جميع المعلومات المتعلقة بجواز السفر.

شروط تجديد الإقامة في المملكة 1444

اعلنت المملكة عن وجود بعض الشروط حتى تتمكن من تجديد الإقامة، وتلك الشروط تمثلت في الآتي: