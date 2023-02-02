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رابط وكيفية الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل في السعودية.. برقم الهوية

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الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل في السعودية

خدمة الاستعلام عن معلومات القضية التابعة لوزارة العدل هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لتسهيل الاستفسارات حول قضايا المواطنين والرد على الأسئلة التي يكثر طرحها من قبل المواطنين. توجد قضايا ضدي، كما أن وزارة الخارجية توفر أكثر من طريقة للاستعلام عن القضية منها استخدام رقم الهوية للاستعلام عن القضية.

الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل في السعودية

الاستعلام عن القضية هي خدمة تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية للمواطنين للإجابة على أسئلتهم، هل يوجد قضايا بحقي وتساعد هذه الخدمة المواطن معرفة إذا كان لديه قضية أم لا ومعرفة تاريخ القضية، وفي حالة أن المواطن لديه قضية يمكنه الاستعلام عنها من خلال الخطوات الآتية:

  • أولًا فتح الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل بالضغط هنا.
  • ثانيًا الذهاب إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم الضغط عليها.
  • ثالثًا انقر فوق الاستعلام عن القضية برقم الهوية الوطنية.
  • رابعًا قم بتحديد نوع القضية التي تريد الاستعلام عنها.
  • ثم قم بوضع رقم الهوية الوطنية في المربع المعد لذلك.
  • بعد ذلك قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بالمستعلم.
  • أخيرًا ادخل كود التحقق وبعد التحقق سوف تظهر كافة  المعلومات حول القضية التي تم الاستعلام عنها.

كيفية البحث عن قضية برقم القضية

ويتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن رقم الحالة، ويمكنهم الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

  • أولًا إلى الذهاب إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني بالضغط هـــــنـا.
  • ثانيًا اختر تبويب الخدمات الإلكترونية.
  • قم بتحديد الاستعلام عن القضية من خلال رقم القضية.
  • بعد ذلك  إدخال السنة والرقم الخاص  بالقضية.
  • أخيرًا قم بالضغط فوق استعلام وسوف تظهر جميع البيانات التي تخص القضية.

كيف استفسر عن قضية في ناجز

كيفية الاستعلام عن قضية ناجز، يتم الاستفسار عن طريق موقع دائرة القضاء، والخطوات كالتالي:

  • أولًا الذهاب إلى موقع وزارة العدل السعودية الإلكتروني بالضغط هنا.
  • ثانيًا اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • ثالثًا قم باختيار الاستعلام عن موعد قضية في ناجز.
  • ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالقضية المراد الاستعلام عنها.
  • بعد ذلك قم بتحديد المحكمة.
  • في النهاية قم بالنقر فوق زر بحث حتى يتم الاستعلام وتظهر بيانات القضية المستعلم عنها.
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