وزارة الزراعة تطمئن على القمح والمحاصيل الشتوية وبرامج إنتاج التقاوي فى محافظتي الغربية وكفر الشيخ



قامت لجنة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالمرور على زراعات القمح والمحاصيل الشتوية لعدد من المزارعين فى محافظة الغربية وكفر الشيخ للإطمئنان على هذه المحاصيل كما قامت اللجنة بتفقد إكثارت التقاوى لأصناف القمح والمحاصيل الشتوية فى محطتى البحوث الزراعية بالجميزة وسخا وكان فى إستقبال اللجنة مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومدير محطة البحوث الزراعية بسخا والعديد من الباحثين فى كلًا المحطات البحثية كما صرحت اللجنة أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة وكذلك المحاصيل الشتوية فى كلا المحافظتين.



وأضافت اللجنة أن وزارة الزراعة تذلل جميع العقبات التى تواجه المزارع المصرى للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى المحافظات المختلفة لتقديم جميع التوصيات لمزارعي القمح وكذلك حل جميع المشاكل التى تواجه المحصول للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكميات المستوردة لتوفير العملة الصعبة.



اللجنة تحت إشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية وتتكون من د.أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، د.أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، د رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، د.حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى،د. أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لإعتماد التقاوى.