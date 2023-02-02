ads

وزارة الزراعة تطمئن على القمح والمحاصيل الشتوية وبرامج إنتاج التقاوي فى محافظتي الغربية وكفر الشيخ

الاقتصاد
بوابة الفجر


قامت لجنة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية  بالمرور على زراعات القمح والمحاصيل الشتوية لعدد من المزارعين فى محافظة الغربية وكفر الشيخ للإطمئنان على هذه المحاصيل كما قامت اللجنة بتفقد إكثارت التقاوى لأصناف القمح والمحاصيل الشتوية فى محطتى البحوث الزراعية بالجميزة وسخا وكان فى إستقبال اللجنة مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومدير محطة البحوث الزراعية بسخا والعديد من الباحثين فى كلًا المحطات البحثية كما صرحت اللجنة أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة وكذلك المحاصيل الشتوية فى كلا المحافظتين.


وأضافت اللجنة أن وزارة الزراعة تذلل جميع العقبات التى تواجه المزارع المصرى للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح من خلال  الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى المحافظات المختلفة لتقديم جميع التوصيات لمزارعي القمح وكذلك حل جميع المشاكل التى تواجه المحصول للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكميات المستوردة لتوفير العملة الصعبة.
 

اللجنة تحت إشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية وتتكون من د.أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، د.أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، د رضا محمد على  مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، د.حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى،د. أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لإعتماد التقاوى.

زراعات القمح المحاصيل الشتوية البحوث الزراعية محطة البحوث الزراعية محطة البحوث الزراعية بالجميزة محطة البحوث الزراعية بسخا

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بين سبورتس المفتوحة الآن 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AHLY GOAL

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي