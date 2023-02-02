رابط إضافة طفل إلى حساب المواطن وكيفية الإضافة

يتيح برنامج حساب المواطن إضافة طفل إلى حساب المواطن وفق الخطوات التالية التي يقدمها لك موقع الفجر، إلى جانب تقديم إجابات للأسئلة المتعلقة بخدمة إضافة متابع إلى حساب المواطن.

إضافة مولود جديد لحساب المواطن

حرصًا من حكومتنا الرشيدة على جميع جوانب الحياة للمواطنين، قدم برنامج حساب المواطن خدمة إضافة المواليد الجدد للبرنامج، بهدف زيادة الدعم الذي يقدمه البرنامج.

تسجيل الدخول إلى المنصة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن للتمكن من اضافة تابع في حساب المواطن

تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية وكلمة السر

اختيار بيانات التابعين

الضغط على خيار إضافة تابع +

تعبئة البيانات الخاصة بالمولود الجديد وكتابة كافة المعلومات التي تخصه بطريقة صحيحة من تاريخ الميلاد والاسم وصلة القرابة وغيرها

التأكد من صحة البيانات المدخلة، ومن ثم يتم اختيار إضافة، وبعد ذلك حفظ ليتم الانتهاء من عملية حساب المواطن اضافة مولود جديد بنجاح

شروط اضافة مولود في حساب المواطن

لكي يتمكن المواطن من اضافة تابع في حساب المواطن الإلكتروني، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

يجب أن يكون اسم الطفل مدرج بالأحوال المدنية في سجل الأسرة

أن يكون الطفل سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى

أن يكون الوالد قام بعملية تحديث حساب المواطن لكافة بياناته وبيانات أسرته

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

ولكي يضمن جميع المواطنين المسجلين في حساب المواطن أهليتهم للحصول على الدعم المالي المقدم لهم، يجب عليهم القيام بعملية تحديث حساب المواطن بشكل مستمر ودقيق، مثل تحديث المستندات المرفقة في حال انتهاء صلاحيتها واستبدالها. مع المستندات والأوراق الجديدة الصالحة. فيما يلي خطوات تحديث حساب المواطن برقم معرف 1443

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن

تسجيل الدخول بمعلوماتك

اختر تفاصيل الطلب من حساب المواطن

اختر إدارة المرفقات، ومن القائمة التي تظهر أمامك، اختر ما تريد تعديله، وقم بإجراء التعديل المناسب، ثم اختر حفظ

رقم حساب المواطن

أتاحت الجهات المسؤولة العاملة في حساب المواطن طرق عديدة للتواصل معهم، للتمكن من الإجابة على كافة استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول ما يواجهونه أثناء استخدامهم للموقع، فيما يلي هي قنوات التواصل الرسمية لحساب المواطن

إضافة مولود في حساب المواطن

مع أهتمام حكومتنا الرشيدة بكل جوانب الحياة للمواطنين فقد أتاح برنامج حساب المواطنين خدمة إضافة المواليد الجديدة في البرنامج، من أجل زيادة الدعم المقدم من البرنامج، ويمكن إضافة المولود من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المواطن “ من هنا “.

النقر على استكمال أو تعبئة الطلب.

الدخول على خانة التابعين ومن ثم إضافة تابع.

إضافة المولود وكتابة المعلومات الخاصة بصلة القرابة وكتابة تاريخ الميلاد وكافة البيانات المطلوبة.

الضغط على خانة حفظ بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات.

في النهاية سيتم العمل على دراسة الأهلية الخاصة بالمستفيد، وفي حالة استحقاق التابع في الحساب، سيتم ظهور الموافقة بداخل الموقع، أو ظهور الرفض والسبب لذلك.

رقم حساب المواطن 19912

البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://www.ca.gov.sa/contact

حساب تويتر لخدمة المستفيدين @citizen_care المتاحة من الساعة من الساعة 8:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً

خدمة صوتك مسموع المتاحة على مدار الساعة

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن كيفية اضافة مولود في حساب المواطن بشكل إلكتروني، بالإضافة للتعرف على شروط اضافة المولود الجديد وكيفية تحديث حساب المواطن بشكل مبسط وسريع. إن كنت من المهتمين بمعرفة المزيد عن حساب المواطن ننصحك بالاطلاع على مقال كل ما يهمك معرفته حول حساب المواطن في السعودية، كما يمكنك التعرف على معلومات حول اعانات التأهيل الشامل، والاطلاع على خطوات الاستعلام عن مستحقات التامينات الاجتماعية.

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