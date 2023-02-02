ديروط يضرب شباك مصر للمقاصة بثلاثية مثيرة

ديروط يضرب شباك مصر للمقاصة بثلاثية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي ديروط فى تحقيق فوزت كبيرا بنتيجة 3/1 على ضيفه فريق مصر للمقاصة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ستاد بني سويف الرياضي ضمن منافسات الجولة 16 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني.



المباراة التى شهدت مراسم السلام الوطني الجمهوري قبل بداية اللقاء وحضور معتز البطاوى ووليد هويدى مسؤولا ديروط.

بدأت أحداثها سريعا بهدف أول لديروط بالدقيقة الثامنة عن طريق محمد مصطفى حيدا

فيما أدرك عبد الكريم مصطفى التعادل لمصر المقاصة بالدقيقة 30.

وبعدها نجح أحمد حسن فى إحراز الهدف الثانى لديروط بالدقيقة 32.

وفي الشوط الثانى نجح أحمد حسن فى إحراز الهدف الثالث لصالح ديروط بتسديدة مباغتة لحارس مرمى مصر للمقاصة بالدقيقة 32 بالشوط الثانى، وحاول المقاصة تقليل الفارق إلا أن لاعبي ديروط نجحوا فى إنهاء الأمر لصالحهم بالفوز بثلاثية مقابل هدف.



ديروط بقيادة مديره الفنى سعد فاروق خاض المباراة بتشكيل مكون من، حسن إبراهيم وفتحى فرج وحسام حسن ومحمود الزينى ويوسف عفيفى وأحمد حسن ومحمد مصطفى وأحمد سليم وأحمد سعيد وأحمد عبد الفضيل ومحمود جمال.

فيما لهب مصر للمقاصة بقيادة مديره الفنى طارق حجاج المباراة بتشكيل تكون من، محمد جنش وأحمد عيد وحمادة فاروق ومحمد حسن وعبد الكريم مصطفى وعلى المصري وعبد الرحمن بوجبا ومحمود عماد وزياد اشرف ويحى زكريا وعلى المصري وأحمد سودانى.



وأجرى ديروط تغييرات بنزول كلا من محمود كمال ومحمد سامى وعبد الله سلام وماجد اشرف وعلى مهران بدلا من، أحمد عبد الفضيل ومحمود جمال وأحمد سعيد وأحمد حسن ومحمد مصطفى.

فيما أجرى المقاصة تغييرات بنزول كلا من، خالد فتحى وعمر حسن بدلا على النصري ومحمود عماد.



وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة، محمود حسين وعاونه محمود سامى وهشام ربيع ومحمد عبد الظاهر حكما رابعا، وأسامة العارف مراقب حكام، وصلاح بدر مراقب مسابقات.

وحصل أحمد عبد الفضيل لاعب ديروط ومحمود معاذ مدرب عام ديروط وعاطف يوسف مدرب ديروط على الكارت الاصفر.

الفوزرفع رصيد ديروط للنقطة 22، فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 26 نقطة .