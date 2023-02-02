الاستعلام عن بلاغ هروب عامل برقم الاقامة بالخطوات.. منصة أبشر

الاستعلام عن بلاغ هروب عامل برقم الاقامة، استعلام عن تقرير هروب وزارة الداخلية السعودية برقم الإقامة. تقدم الوزارة تقارير إلكترونية على مواقعها الإلكترونية لأصحاب الأعمال. عندما يرغب العامل بالحصول على وظيفة، يجب على الكفيل وصاحب المنشأة التأكد من أن هذا العامل على رأس عملته، أو أنه غائب عن العمل مقدمًا، حيث يشترط التأكيد على أنه لا مفر. بلاغ ضده، حفاظا على الكفيل أو صاحب المنشأة من الجزاءات بحقهما.

في هذا المقال سنتحدث عن كيفية الاستعلام عن غياب عامل من خلال موقع مكتب العمل بطريقتين إما برقم الإقامة أو رقم الحدود، ومن أكثر الأسئلة شيوعًا والمتعلقة بغياب الوافد، وكيف لتجديد إقامة الوافد منتهية الصلاحية.

نبذة عن خدمة الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة

أتاحت الحكومة السعودية لصاحب العمل والعامل الاستعلام عن بلاغ الهروب للسعوديين والمقيمين من خلال رقم الإقامة،وذلك لتوفير الوقت والجهد لصاحب العمل والمقيمين إذا كان عندهم عمال.

الاستعلام عن بلاغ هروب وزارة الداخلية

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير خدمة الاستعلام عن تغيب الوافد أو هروب العامل من خلال خدمة الاستعلامات من على موقع الوزارة ولمعرفة التعليمات الخاصة بالإبلاغ عليك المرور على النقاط التالية:

عليك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعوديه عبر هذا الرابط “ من هنا ”.

وبعد ذلك تقوم باختيار كلمة خدمة الجوازات من الخدمات التي تكون ظاهرة أمامك على الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك تقوم باختيار كلمة خدمة الاستعلام العام عن صلاحية الاقامة.

وبعدها عليك الانتقال إلى منصة أبشر الالكترونية وتقوم باختيار أبشر للأفراد بعد تحميل الصفحة.

وبعدها تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة وتقوم بكتابة رمز التحقق الذي سبق واستلمته من خلال رسالة نصية يتم إرسالها على هاتفك الجوال.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول وبعدها تظهر امامك الصفحة الخاصة بالاستعلام عن صلاحية الاقامة.

عليك بعد ذلك كتابة رقم الإقامة الخاصة بالعام وكتابة أيضًا رمز التحقق.

وبعد ذلك يتم عرض صفحة جديدة بها جميع البيانات الخاصة بالعامل، من حيث تاريخ صلاحية رقم الأقامة وأيضًا تاريخ انتهاء الإقامة ويتم عرض أيضًا المؤسسة التي يعمل بها العامل ويتم كذلك عرض حالة العامل في العمل.

وهذه الخدمة مجانية ولا يتطلب فيها دفع أي رسوم.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه

وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خدمة الاستعلام عن هروب عامل وتستطيع الاستعلام من خلال هذه الخدمة بإتباع الخطوات والنقاط التالية:

عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عبر هذا الرابط “ من هنا ”.

وضع ذلك تقوم باختيار كلمة الخدمات الالكترونية.

وبعد ذلك يتم دخولك إلى خدمات الوافدين عليك النقر على كلمة الاستعلام عن موظف وافد.

وبعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحدود أو رقم الإقامة الوافد أو يمكنك أيضًا كتابة رقم الجواز الخاص به، وبعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوب ادخالها في الخانة المخصصة لها.

وبعد ذلك عليك كتابة رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالوافد أو يمكنك أيضًا كتابة رقم الأقامة، وبعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات المطلوبة يتم إظهار جميع التفاصيل الخاصة بالعامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية.

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الاستعلام عن بلاغ هروب عبر أبشر

أتاحت البوابة الإلكترونية أبشر الكثير والعديد من الخدمات الالكترونية ومن أهم وأبرز هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب عامل ويمكنك الاستعلام عن طريق الخطوات التالية: