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الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها فى عام بنهاية التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في نحو عام يوم الخميس إذ لم تؤثر رسالة شديدة من البنك المركزي الأوروبي على آمال المستثمرين في أن تكون موجة زيادات أسعار الفائدة العالمية قد اقتربت من نهايتها.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 1.4 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس يوم الخميس وأشار صراحة إلى أنه سيرفع الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل بنفس المقدار في الشهر المقبل على أن يقيّم بعد ذلك مسار السياسة النقدية في المرحلة التالية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.8 بالمئة بينما قفز مؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة.

كان مؤشر القطاع العقاري الحساس لأسعار الفائدة أبرز الرابحين على المؤشر ستوكس 600 يوم الخميس حيث قفز 6.8 بالمئة بينما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أعلى مستوياتها منذ مارس آذار.

وهبطت أسهم البنوك، التي تستفيد عادة من رفع أسعار الفائدة، من اعلى مستوياتها في نحو عام الذي لامسته خلال الجلسة لتغلق منخفضة 0.7 بالمئة.

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