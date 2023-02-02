أسعار النفط تتراجع بالختام مع انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية

أنهت أسعار النفط التداولات منخفضا يوم الخميس مع تراجع طلبيات المصانع الأمريكية المرتبطة بالقطاع الصناعي وارتفاع الدولار مما يجعل الخام أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 82.17 دولار بانخفاض 67 سنتا، أي 0.8 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 53 سنتا، أي 0.7 بالمئة، لينهي التداولات عند 75.88 دولار للبرميل.

وفي حين ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول فقد تراجعت طلبيات المعدات الصناعية والآليات الأخرى، حسب أحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وقال جون كيلدوف الشريك في (أجين كابيتال) "يشير ذلك لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد، لا سيما في القطاع الصناعي، وهو أمر سلبي للبترول".

وقال جيم ريتربوش من شركة ريتربوش وشركاه إن أسعار النفط تأثرت أيضا بانتعاش مؤشر الدولار الذي سجل أدنى مستوياته في تسعة أشهر في وقت سابق من الجلسة وسط تكهنات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وساهم حظر أوروبي على منتجات التكرير الروسية في الحد من هبوط أسعار النفط. من المنتظر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من فبراير شباط مما قد يضر بالإمدادات العالمية.