ads

أسعار النفط تتراجع بالختام مع انخفاض طلبيات المصانع الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنهت أسعار النفط التداولات منخفضا يوم الخميس مع تراجع طلبيات المصانع الأمريكية المرتبطة بالقطاع الصناعي وارتفاع الدولار مما يجعل الخام أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 82.17 دولار بانخفاض 67 سنتا، أي 0.8 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 53 سنتا، أي 0.7 بالمئة، لينهي التداولات عند 75.88 دولار للبرميل.

وفي حين ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول فقد تراجعت طلبيات المعدات الصناعية والآليات الأخرى، حسب أحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وقال جون كيلدوف الشريك في (أجين كابيتال) "يشير ذلك لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد، لا سيما في القطاع الصناعي، وهو أمر سلبي للبترول".

وقال جيم ريتربوش من شركة ريتربوش وشركاه إن أسعار النفط تأثرت أيضا بانتعاش مؤشر الدولار الذي سجل أدنى مستوياته في تسعة أشهر في وقت سابق من الجلسة وسط تكهنات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وساهم حظر أوروبي على منتجات التكرير الروسية في الحد من هبوط أسعار النفط. من المنتظر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من فبراير شباط مما قد يضر بالإمدادات العالمية.

اسعار النفط طلبيات المصانع الأمريكية القطاع الصناعي خام برنت خام غرب تكساس

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة.. الان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بين سبورتس المفتوحة الآن 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AHLY GOAL

عاجل.. إعلامي يكشف قرار الفيفا بشأن أزمة كهربا مع الزمالك

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي