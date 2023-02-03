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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-2-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن ليسجل 70 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 55 و60 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 80 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط البلدي سعر 180 جنيها، بينما البط المستورد وصل إلى 100 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 20 و21 جنيها، وسجل الكتكوت «ساسو» 10 إلى 11 جنيهات، أما يتراوح سعر البانية بين 150 إلى 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم


وسجل سعر البيض الأبيض من 92 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 103 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 94 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 107 جنيهًا والبيض البلدي بين 106 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 110 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن

سعر الدواجن اليوم.. الدواجن البيضاء: بين 77-80 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
سعر الفراخ الساسو للكيلو في بورصة الدواجن 80 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيهًا.
سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 80 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.
سعر الفراخ الأمهات الأبيض للكيلو في بورصة الدواجن 59 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 67 جنيهًا
سعرالدواجن اليوم..  الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو
سعرالدواجن اليوم.. الدواجن الرومي: 85-100 جنيه للكيلو
سعرالدواجن اليوم.. الدواجن الأمهات البيضاء: 65-68 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
سعرالدواجن اليوم.. البانيه: بين 155- 175 جنيها للكيلو حسب المنطقة
سعر الدواجن اليوم..صدور دجاج بالعظم 135 جنيها
سعرالبط  البلدي بـين 85-90 جنيها للكيلو.
سعر البط المولر بين 75-85 جنيها للكيلو.
سعر البط المسكوفي بين 80-85 جنيها للكيلو.
سعر البط الفرنساوي بين 75-80 جنيها للكيلو.
سعر الأوز بين 90-95 جنيها للكيلو.

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