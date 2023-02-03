أسعار اللحوم في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة اليوم الجمعة 3-2-2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة، بعد الارتفاع الأخير ليتراوح سعر الكبدة المستوردة تراوح بين 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، وبلغت اللحوم المستورة 100 إلى 170 جنيهًا، وشهد سعراللحوم البلدية 160 جنيهًا إلى 310 جنيهات للكيلو حسب نوع القطعية، وتختلف الأسعار من منطقة علي اخري بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالأسواق، مع تزايد المعروض في معارض أهلا رمضان بسعر مخفض.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ووجه المسئولين عن منظومة المنافذ ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرًا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة، والالتزام بأسعار اللحوم البلدي وهي 160 جنية للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم بالاسواق ومعارض "أهلا رمضان"

أسعار اللحوم اليوم السبت 28-1-2023 في أسواق محافظة البحيرة

يرصد موقع الفجر أسعار اللحوم بكافة أنواعها اليوم الخميس 2 -2-2023 في الأسواق ومحال الجزارة والمنافذ الحكومية ومعارض أهلا رمضان، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار وما أعلنته شعبة القصابين (الجزارين) كالآتي..



أسعار اللحوم بالأسواق المصرية اليوم:

أسعار اللحوم اليوم.. البلدي اليوم تراوحت بين 160 وحتى 310 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم.. اللحم الضأن تراوحت بين 180 وحتى 220جنيه.

بلغ كيلو اللحم البلدي في منافذ آمان ووزارة الزراعة: 160 جنيهًا

بلغ سعر المفروم البلدي: 160 إلى 220 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كيلو السجق البلدي: 200 إلى 250 جنيهًا

كما سجل سعر الكبدة البلدى: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو

أسعاراللحوم اليوم.. تراوح اللحم الضأن يباع بسعر ما بين 200 و230 جنيه حسب القطعية.

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم.. وتراوح سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز البلدي: 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. ووصل سعرالاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو

أسعاراللحوم اليوم..وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها

أسعاراللحوم اليوم.. وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. تراوح اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. سجل سعر اللحم الضأن يتراوح بين 190- 210 جنيها حسب القطيعة.

أسعاراللحوم اليوم.. وبلغ سعر الموزة الكندوز 190- 200 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم.. كيلو اللحم البلدي في منافذ آمان ووزارة الزراعة:155 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. بلغ اللحم المجمد البرازيلي: 140 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. سجل الكندوز البلدي: 155 إلى 260 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. سعر لحوم البتلو البلدي: 190 جنيها إلى 220 جنيه

أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو الكندوز بمنافذ الزراعة: 155 جنيها للحوم البلدية

أسعار اللحوم اليوم.. سعر اللحم المفروم البلدي:160 إلى 190 جنيها

سعر اللحوم اليوم.. سعر السجق البلدي: 170 إلى 180 جنيه

سعر اللحوم اليوم.. الاستيك والبوفتيك:170 جنيها إلى 180 جنيها

سعر اللحوم اليوم.. ووصل سعر عرق التربيانكو:180جنيها

وصل سعر كباب الحلة: 220 جنيهًا إلى 250 جنيهًا

سعر اللحوم اليوم.. أسعار اللحم الجاموسي: من 175 جنيها إلى 190 جنيها

سعر اللحوم اليوم.. أسعار الضاني:من 160 جنيها إلى 210 جنيها

سعر اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 140جنيها إلى 150 جنيها.

سعر اللحوم اليوم.. اللحم المفروم المستورد:110 جنيه إلى 130جنيها

سعر اللحوم اليوم.. وبلغ سعرالسجق المستورد:135جنيه

سعر اللحوم اليوم.. ووصل سعر اللحم البرازيلى بين 110 - 130 جنيها.

سعر اللحوم اليوم.. بينما سجل سعر كيلو اللحم الضاني من 190 جنيها حتي 200 جنيها.

سعر اللحوم اليوم.. واستقر سعر كيلو السجق البلدي عند 165 جنيها

سعر اللحوم اليوم.. يتراوح سعر كيلو الفلتو الكندوز 170 جنيها

سعر اللحوم اليوم.. وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي يبدأ من 150 جنيها حتى 170 جنيها.

سعر اللحوم اليوم.. وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 200 و220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم بالاسواق ومعارض "أهلا رمضان"

أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم بالاسواق المحلية ومعارض "أهلا رمضان"

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس بالاسواق المحلية

سعر اللحوم اليوم.. تراوح كليو اللحم البلدي في منافذ وزارة الزراعة: 155 جنيها إلى 165 جنيها

سعر اللحوم اليوم..بلغ اللحم البرازيلي: 140 جنيها للكيلو

سعر اللحوم اليوم.. وصل اللحم الهندي: 140 جنيها للكيلو

سعر اللحوم اليوم.. شهد الكندوز البلدي: 200 إلى 260 جنيها للكيلو

سعر اللحوم اليوم.. بلغ سعر البتلو البلدي: 190 جنيها إلى 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم اليوم..سعر كيلو الكندوز بمنافذ الزراعة: 155 جنيها للحوم البلدية

سعر اللحوم اليوم.. بلغ سعر المفروم البلدي: 170 إلى 210 جنيها للكيلو

سعر اللحوم اليوم.. بلغ سعر كيلو السجق البلدي: 170 إلى 200جنيها

سعر اللحوم اليوم.. بلغ الاستيك والبفتيك: 180 جنيها إلى 210 جنيها للكيلو



أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان 2023:



وأعلنت وزارة التموين، بطرح منتجات اللحوم في معارض « أهلًا رمضان» بأسعار أقل من أسعار الأسواق المحيطة.

تراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيه بدلا من 140 جنيها.

ووصل كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها.

تراوح سعر اللحم السوداني 115 جنيها و150 جنيها للحم البلدي

بينما بلغ سعر الكيلو المجمد 95 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المجمدة لحم مفروم 130 جنيها.

وتراوح لحوم ضأن طازجة بسعر 165 جنيها للكيلو

وسجل سعر كيلو الفلتو الكندوز 170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي يبدأ من 150 جنيها حتى 170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 200 و220 جنيها للكيلو وفقًا لآخر الأسعار.

سجل سعر كيلو اللحوم المبردة ما بين 90 إلى 110 جنيها.

ووصل سعر البرجر البلدي نحو 110 جنيها.

بلغ سعر الممبار البلدي نحو 60 جنيها.

وسجل سعر الكفتة الحاتي نحو 110 جنيها

أما سعر الكبدة الصافي البلدي سجل نحو 110 جنيها.

وصل سعر كيلو الفلتو الكندوز نحو 170 جنيه.

وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 150 جنيه إلى 170 جنيه.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 و220 جنيه للكيلو.

وصل كيلو اللحوم المبردة ما بين 90 إلى 110 جنيها.

وبلغ كيلو لحم مفروم برازيلي 115 جنيها.

كيلو لحم مجمد قطع برازيلي 135 جنيها.

كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

وبلغ سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيه

وتراوحت سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيه إلى 160 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر لحوم الضأن البلدي الطازجة، فبلغ سعر الكيلو 165 جنيه