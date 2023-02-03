أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 3-2-2023

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة لتتراوح أسعار السمك البلطى من 47 إلى 60 جنيهًا، وبلغ سعر السمك البورى حولى 85 إلى 110 جنيهًا، ونستعرض فيما يلى أسعار السمك والجمبري.



أسعار الأسماك



أسعار السمك اليوم.. تراوح سعر كيلو البوري، بين 38 و85جنيها.

أسعار السمك اليوم.. سجل سعر التونة المجمدة 35 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. سجل سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها.

أسعار السمك اليوم..سجل سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها.

أسعارالسمك اليوم..سجل سعر السردين المجمد 40 جنيها.

أسعار الاسماك اليوم سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 41 و47 جنيها.

أسعارالاسماك اليوم سجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 60 جنيها 180 جنيها.

أسعارالاسماك اليوم وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهات.

أسعار الاسماك اليوم سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و240 جنيها.

أسعارالاسماك سعر كيلو فيليه البلطى من 60 إلى 90 جنيه.

أسعارالاسماك سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيه.

أسعارالاسماك سعر كيلو البلطى الأسواني من 45 إلى 65 جنيه.

أسعارالاسماك سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيه حسب الحجم.

أسعارالاسماك سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

أسعار الاسماك اليوم سعر السمك البوري في مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

أسعارالاسماك سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو الكابوريا بين 26 و86 جنيها.

سعر الأسماك اليوم سجل سعر كيلو الجمبري إلى 60 جنيهًا و150 جنيها.

أسعارالأسماك اليوم تراوح سعر كيلو البوري، بين 66 و86 جنيها.

أسعارالأسماك اليوم سجل سعر التونة المجمدة 35 جنيها.

أسعارالأسماك اليوم سجل سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها.

سعر الأسماك اليوم سجل سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم سجل سعر السردين المجمد 40 جنيها.





أسعار الجمبري



تراوح كيلو الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيها.

بلغ كيلو الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيها.

سعر الجمبري 2 من 180 إلى 250 جنيه

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.

سجل كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.





أسعار الأسماك المجمدة فى مصر



سعر التونة المجمدة 55جنيه

سعر السفرديا المجمدة 60 جنيه

سعر الرنجة المجمدة 65 جنيه

سعر السردين المجمد 70 جنيه

تراوح سعر سمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيها

سجل سعر السبيط من 110 إلى 250 جنيها

حقق سعر سمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيها

