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فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. ووقتها

إسلاميات
بوابة الفجر

قراءة سورة الكهف فضيلة عظيمة، فقد أوصى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء فكان يجب أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما لها من فضائل عظيمة.

فضل قراءة سوره الكهف يوم الجمعة

يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جمهور الفقهاء الحنفي والشافعي والحنبلي تثبت الفضيلة بقراءة السورة كلها، ويبدأ وقت قراءتها على الصحيح من أول اليوم الشرعي من أول صباح يوم الجمعة حتى غروب الشمس، ولا يشرع قراءتها من ليلة الجمعة ولا يختص قراءتها بوقت العصر.

ويستحب أن يقرأه الرجال والنساء، الصغار والكبار، والمسافرون والمقيمون، لعموم الأخبار الواردة فيه. لا علاقة بين قراءة الكهف وصلاة الجمعة ؛ لأنها تبدأ على مدار اليوم، ولا تشترط قراءتها لحضور صلاة الجمعة، وكذلك يقرأها من لم يشهد الجمعة سواء كان معذورا أو غير مخاطب بها

والثواب مرتب على مجرد القراءة لأن كلام الله متعبد بتلاوته ولا يشترط فهم المعاني والوقوف على الحكم والأحكام لكن القراءة مع التفهم والتدبر أفضل.

ويجوز تفريق قراءة سورة الكهف في اليوم نفسه، ويكره للمؤمن أن يتلوها بسرعة متناهية من غير وقوف على آياتها. ومن السنة أن يقرأها المسلم منفردًا ولا يشرع قراءتها جماعيًا أو عن طريق مكبر الصوت داخل المسجد أو خارجه، وكذلك لا يشرع تفريق القراءة على مجموعة.

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