البورصة اليابانية تغلق عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الجمعة، مدعوما بأداء ناسداك القوي خلال الليل، وقادت مجموعة سوني وغيرها ارتفاع المؤشر بعد الإعلان عن توقعات قوية للنمو.

وصعد المؤشر نيكي 0.39 بالمئة ليغلق عند 27509.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر كانون الأول. وارتفع المؤشر 0.46 بالمئة خلال الأسبوع.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 بالمئة إلى 1970.26 نقطة لكنه خسر 0.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال تاكاماسا إيكيدا، المسؤول في (جي.سي.آي) لإدارة الأصول "انعكست توقعات الشركات بوضوح على أسعار أسهمها، مثل سوني".

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع خلال الليل ولامسا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر تقريبا، إذ استمدت الأسهم الدعم من تصريحات تميل إلى التيسير النقدي على نحو يفوق التوقعات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بينما قفزت أسهم ميتا بلاتفورمز بفضل تطبيق ضوابط صارمة على التكلفة.

وقفز سهم مجموعة سوني 6.18 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة للألعاب توقعات الأرباح، كما رفعت هدف مبيعات بلايستيشن 5 بمليون وحدة إلى 19 مليونا في العام المنتهي في مارس آذار.

كما صعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 1.68 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لأكبر شركة طيران في اليابان توقعاتها لأرباح العام بأكمله مع تعافي الطلب على السفر.

فيما نزل سهم باناسونيك القابضة 3.11 بالمئة بعد أن خفضت الشركة المصنعة للأجهزة الكهربائية توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.