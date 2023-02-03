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ارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف يوم الجمعة ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.

كان التداول ضعيفا نسبيا مع ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات أمريكية عن الوظائف في وقت لاحق من يوم‭ ‬الجمعة والتي قد تغير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الدولار مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.09 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر أيلول.

ورفع الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 بالمئة.

وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من البنك المركزي على تراجع الدولار إذ تحدو المستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.

لكنه ارتفع بحدة يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة. 

إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشديد النقدي بعد زيادة أخرى في مارس آذار، مما تسبب في تراجع اليورو.

وقال ألفين تان المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن تقارير الأرباح الضعيفة نسبيا من عمالقة التكنولوجيا، أمازون   وأبل وألفابت، دفعت المستثمرين إلى تجنب المخاطرة في الأسواق مما قد يدعم الدولار يوم الجمعة.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.89.

وارتفع الين الياباني قليلا مقابل العملة الأمريكية عند 128.66.

وتترقب الأسواق يوم الجمعة صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.22 دولار، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة يوم الخميس عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه شدد على أن التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة عند 0.705 دولار. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي 0.35 بالمئة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.

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