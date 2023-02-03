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أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 3-2-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الأسمنت ومواد البناء خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخري حسب تكاليف النقل والنولون.

 

 

سعر الأسمنت اليوم

 

 

اسم المنتجاقل سعراعلي سعر
سعر طن الأسمنت المسلح1900 جنيه1900 جنيه
سعر طن أسمنت النصر1850 جنيه1850 جنيه
سعر طن الأسمنت التعمير1850 جنيه1850 جنيه
سعر الأسمنت وادي النيل1840 جنيه1840 جنيه
أسعار أسمنت سيناء1840جنيه1840 جنيه
سعر طن أسمنت حلوان1890جنيه1890 جنيه
سعر طن اسمنت السويدي1940جنيه1940 جنيه
سعر الشركة الوطنية للأسمنت1830جنيه 1830 جنيه

 

 

سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:
 

نوع الاسمنت إسم المنتجالسعر
سعر سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة2600 جنيه
سعر سيناء للأسمنت الأبيضسوبر سيناء2500 جنيه
سعر رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال2500 جنيه
سعر رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة2500 جنيه
سعر أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض2500 جنيه

 

 

 

سعر الرمل والزلط 

سجل سعر الرمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

بلغ الرمل الخشن متر مكعب 95 جنيها

سجل سعر الزلط عادة متر مكعب 190 جنيه

بلغ متر الزلط فينو متر مكعب 275 جنيها

بلغ متر الزلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

وصل متر الزلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات

سعر طن الجبس

  • سجل جبسينا سيناء بين 850 و860 جنيهًا.
  • وبلغ القومية والبلاح إكسبريس والعامرية 650 و655 جنيهًا.
  • ووصل سعر السويس 580 جنيهًا.
  • الدولية بين 700 - 710 جنيهات.
  • نجوم سيناء المعمار 690 جنيهًا.
  • جبس قنا 750 جنيهًا.

 

سعر الطوب الأحمر 

  • طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
  • طوب أحمر 24×11×12 سم 1،500 جنيه
  • طوب أحمر 25×12×13 سم 2،200 جنيه
  • طوب وردي 25×12×6 سم 2،760 جنيها
  • طوب خفيف 60×20×20 سم 1،368 جنيها
  • طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8،000 جنيه
  • طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5،800 جنيه
  • طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،400 جنيه
أسعار الأسمنت ومواد البناء سعر الأسمنت سعر الطوب سعر الرمل سعر طن الاسمنت

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