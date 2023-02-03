أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 3-2-2023

استقرت أسعار الأسمنت ومواد البناء خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخري حسب تكاليف النقل والنولون.

سعر الأسمنت اليوم

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر طن الأسمنت المسلح 1900 جنيه 1900 جنيه سعر طن أسمنت النصر 1850 جنيه 1850 جنيه سعر طن الأسمنت التعمير 1850 جنيه 1850 جنيه سعر الأسمنت وادي النيل 1840 جنيه 1840 جنيه أسعار أسمنت سيناء 1840جنيه 1840 جنيه سعر طن أسمنت حلوان 1890جنيه 1890 جنيه سعر طن اسمنت السويدي 1940جنيه 1940 جنيه سعر الشركة الوطنية للأسمنت 1830جنيه 1830 جنيه

سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:



نوع الاسمنت إسم المنتج السعر سعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2600 جنيه سعر سيناء للأسمنت الأبيض سوبر سيناء 2500 جنيه سعر رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 2500 جنيه سعر رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 2500 جنيه سعر أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 2500 جنيه

سعر الرمل والزلط

سجل سعر الرمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

بلغ الرمل الخشن متر مكعب 95 جنيها

سجل سعر الزلط عادة متر مكعب 190 جنيه

بلغ متر الزلط فينو متر مكعب 275 جنيها

بلغ متر الزلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

وصل متر الزلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات

سعر طن الجبس

سجل جبسينا سيناء بين 850 و860 جنيهًا.

وبلغ القومية والبلاح إكسبريس والعامرية 650 و655 جنيهًا.

ووصل سعر السويس 580 جنيهًا.

الدولية بين 700 - 710 جنيهات.

نجوم سيناء المعمار 690 جنيهًا.

جبس قنا 750 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر