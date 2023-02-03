أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 3-2-2023
استقرت أسعار الأسمنت ومواد البناء خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخري حسب تكاليف النقل والنولون.
سعر الأسمنت اليوم
|اسم المنتج
|اقل سعر
|اعلي سعر
|سعر طن الأسمنت المسلح
|1900 جنيه
|1900 جنيه
|سعر طن أسمنت النصر
|1850 جنيه
|1850 جنيه
|سعر طن الأسمنت التعمير
|1850 جنيه
|1850 جنيه
|سعر الأسمنت وادي النيل
|1840 جنيه
|1840 جنيه
|أسعار أسمنت سيناء
|1840جنيه
|1840 جنيه
|سعر طن أسمنت حلوان
|1890جنيه
|1890 جنيه
|سعر طن اسمنت السويدي
|1940جنيه
|1940 جنيه
|سعر الشركة الوطنية للأسمنت
|1830جنيه
|1830 جنيه
سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:
|نوع الاسمنت
|إسم المنتج
|السعر
|سعر سيناء للأسمنت الأبيض
|الأبيض العادة
|2600 جنيه
|سعر سيناء للأسمنت الأبيض
|سوبر سيناء
|2500 جنيه
|سعر رويال المنيا للأسمنت الأبيض
|سوبر رويال
|2500 جنيه
|سعر رويال المنيا للأسمنت الأبيض
|رويال العادة
|2500 جنيه
|سعر أسمنت حلوان المنيا
|الواحه الأبيض
|2500 جنيه
سعر الرمل والزلط
سجل سعر الرمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
بلغ الرمل الخشن متر مكعب 95 جنيها
سجل سعر الزلط عادة متر مكعب 190 جنيه
بلغ متر الزلط فينو متر مكعب 275 جنيها
بلغ متر الزلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
وصل متر الزلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات
سعر طن الجبس
- سجل جبسينا سيناء بين 850 و860 جنيهًا.
- وبلغ القومية والبلاح إكسبريس والعامرية 650 و655 جنيهًا.
- ووصل سعر السويس 580 جنيهًا.
- الدولية بين 700 - 710 جنيهات.
- نجوم سيناء المعمار 690 جنيهًا.
- جبس قنا 750 جنيهًا.
سعر الطوب الأحمر
- طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
- طوب أحمر 24×11×12 سم 1،500 جنيه
- طوب أحمر 25×12×13 سم 2،200 جنيه
- طوب وردي 25×12×6 سم 2،760 جنيها
- طوب خفيف 60×20×20 سم 1،368 جنيها
- طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8،000 جنيه
- طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5،800 جنيه
- طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،400 جنيه