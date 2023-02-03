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أضبط: تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح اليوم فى الدوري السعودى

الفجر الرياضي
تردد قناة SSC الناقلة
تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر

نلخص معكم اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 القنوات والتعليق وكيفية مشاهدة مباراة النصر والفاتح في دوري المحترفين السعودي.

مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الغالب في التشكيلات العالمية، تجد الجماهير العربية طرقًا لمشاهدة مسرحيتي النصر والفتح.

أعلنت مجموعة من القنوات الفضائية العربية والعالمية أنها ستبث مباراة النصر والفاتح في الدوري السعودي اليوم الجمعة ويمكنك مشاهدتها بسهولة مجانا.

تُذاع مباراة النصر والفتح اليوم الجمعة في منطقة الشرق الأوسط على SSC 1 HD، SD لأن قناة HD مشفرة وقناة SD مفتوحة دون تشفير.

الحزمة الرياضية السعودية SSC متاحة على عربسات وستضم المباراة صوت المعلق السعودي جعفر الصليح في الصوت الأول، بينما الصوت الثاني سيحتوي على تعليق أجنبي.

كما حصل عدد من القنوات على الحقوق العالمية لمباراة النصر، والتي ستبث على Sport TV1 Portugal وPremier Sport HD Slovakia.

جاء تردد قناة SSC 1 سبورت على العرب سات كالأتي:

  • تردد: 12418.
  • الإستقطاب: عمودي V.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

بينما على قمر النايل سات التردد كالأتي:

  • التردد: 12523.
  • الإستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
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