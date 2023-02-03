القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي لعام 2023
يأمل النصر في التئام جروح كأس السوبر السعودي بنجاح من خلال زيارة نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.
على الرغم من الفوز الجيد الذي ضمن له مكانه في صدارة الدوري السعودي، أصيب فريق رودي جارسيا بخيبة أمل في بطولة السوبر حيث طُرد من قبل الاتحاد في نصف النهائي، وفاز الأخير لاحقًا بالبطولة في الدوري السعودي. الفيحاء ضحى في الشوط الأخير.
وبحسب التأكيد الرسمي للعلمي، فإن رونالدو ليس لديه إصابات وسيظهر بشكل طبيعي أمام الفتح، لتصبح مباراته الثانية في الدوري مرتديًا القميص الفائز والنتيجة الإجمالية الثالثة، وسيدخلها تانج بهدف تسجيله. الهدف الأول مع فريقه الجديد.
وتصدر نصر ترتيب دوري روشان برصيد 33 نقطة، ولم يتزعزع في ظل السعي الشرس للهلال والاتحاد والشباب، واحتلت فتح المركز السابع برصيد 21 نقطة حتى الآن على الصعيد المحلي في المباراة.
في الأسطر القليلة القادمة نعرف موعد مباراة النصر والفتح وعلى أي قناة تبث؟ وكيفية مشاهدتها مباشرة على الإنترنت.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|البث المباشر
|الملعب
|الفتح - النصر
|الجمعة 3 فبراير 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|SSC 1
|SHAHID
|مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة النصر اليوم
|القنوات
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|SSC1 HD
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|SSC2 HD
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|SSC3 HD
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|SSC4 HD
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|SSC5 HD
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|SSC6 HD
|12380 أفقي
|27500
|3/4
|SSC7 HD
|12418 أفقي
|27500
|3/4
|SSC EXTRA 1 HD
|12418 أفقي
|27500
|3/4
|SSC EXTRA 2 HD
|12418 أفقي
|27500
|3/4
|SSC EXTRA 3 HD
|12418 أفقي
|27500
|3/4