ads

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي لعام 2023

الفجر الرياضي
القنوات الناقلة لمشاهدة
القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة النصر والفتح

يأمل النصر في التئام جروح كأس السوبر السعودي بنجاح من خلال زيارة نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

على الرغم من الفوز الجيد الذي ضمن له مكانه في صدارة الدوري السعودي، أصيب فريق رودي جارسيا بخيبة أمل في بطولة السوبر حيث طُرد من قبل الاتحاد في نصف النهائي، وفاز الأخير لاحقًا بالبطولة في الدوري السعودي. الفيحاء ضحى في الشوط الأخير.

وبحسب التأكيد الرسمي للعلمي، فإن رونالدو ليس لديه إصابات وسيظهر بشكل طبيعي أمام الفتح، لتصبح مباراته الثانية في الدوري مرتديًا القميص الفائز والنتيجة الإجمالية الثالثة، وسيدخلها تانج بهدف تسجيله. الهدف الأول مع فريقه الجديد.

وتصدر نصر ترتيب دوري روشان برصيد 33 نقطة، ولم يتزعزع في ظل السعي الشرس للهلال والاتحاد والشباب، واحتلت فتح المركز السابع برصيد 21 نقطة حتى الآن على الصعيد المحلي في المباراة.

في الأسطر القليلة القادمة نعرف موعد مباراة النصر والفتح وعلى أي قناة تبث؟ وكيفية مشاهدتها مباشرة على الإنترنت.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالبث المباشرالملعب
الفتح - النصرالجمعة 3 فبراير 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		SSC 1SHAHIDمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة النصر اليوم

القنواتالترددالترميزالتصحيح
SSC1 HD12380 أفقي275003/4
SSC2 HD12380 أفقي275003/4
SSC3 HD12380 أفقي275003/4
SSC4 HD12380 أفقي275003/4
SSC5 HD12380 أفقي275003/4
SSC6 HD12380 أفقي275003/4
SSC7 HD12418 أفقي275003/4
SSC EXTRA 1 HD12418 أفقي275003/4
SSC EXTRA 2 HD12418 أفقي275003/4
SSC EXTRA 3 HD12418 أفقي275003/4
تردد قنوات SSC تردد قناة SSC القنوات الناقلة للدوري السعودي القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي تردد قنوات ssc الرياضية السعودية نايل سات تردد قنوات ssc الرياضيه الجديده نايل سات تردد قناة الدوري السعودي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي في كاس العالم للاندية

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ظهرت الآن نتيجة اعدادية الجيزة 2023.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر بين سبورتس المفتوحة الآن 1-2-2023 في كأس العالم للأندية AHLY GOAL

نتيجة إعدادية الجيزة 2023 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رسميًا الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 برقم الجلوس

Ahly live Now Stream بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي جودة عالية تعليق عربي HD || مشاهدة مباراة اوكلاند سيتي ضد الأهلي Yalla shoot