القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح اليوم وكريستيانو رونالدو أساسي

يتطلع الجميع إلى مباراة النصر والفاتح ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ولم ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الآن في التسجيل بقميص النصر، حيث لعب مباراتين بين الدوري السعودي والدوري الممتاز، وفشل في التسجيل خلالهما.

وهذا ما يجعل مباراة الفتح، بالإضافة إلى أهميتها للنصر والدوري السعودي ككل، مسألة تهم ربما في جميع أنحاء العالم، حيث يتوق الجميع لرؤية الدون يسجل هدفه الأول مع العلمي.

الفوز في مباراة الفتح ضروري للغاية للفوز، بعد فوز الشباب في هذه الجولة وتصدرهم مؤقتًا، بفارق نقطة من كتيبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة بشكل جيد بعد خسارة كأس السوبر في الجولة الأولى علي يد الاتحاد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023؟

يمكن متابعة مباراة النصر والفتح مجانًا من خلال قناة SSC SD 1، ولكن وجبت الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة فقط للجماهير داخل المملكة العربية السعودية.

أما إذا أراد المتابع مشاهدة اللقاء بالتقنية فائقة الجودة، فعليه الاشتراك في قناة SSC HD 1.

البث المباشر لمباراة النصر والفتح

هناك فرصة لمتابعة البث المباشر لمباراة النصر والفتح مجانًا إذا كان من ساكني السعودية، من خلال تطبيق شاهد.

وكحال التلفزيون، ينبغي الاشتراك في باقة الرياضة من شاهد VIP لمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة HD.

من هو معلق مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023؟

حسب ما أعلنته شبكة قنوات SSC السعودية، فإن المعلق جعفر الصليح هو من سيتولى مهمة التعليق على مباراة النصر والفتح.

هل يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والفتح؟

وأكد النصر استعداد كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراة الفتح بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي.

وستكون مباراة الفتح الثالثة للاعب البرتغالي الدولي بقميص النصر، بعد مباراة الاتفاق التي فاز بها العالمي بهدف تاليسكا، والاتحاد الذي خسره بنتيجة 1-3.

متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023؟

ستقام مباراة النصر والفتح مساء اليوم الجمعة 3 فبراير/ شباط 2023، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة

الموعد: الجمعة 3 فبراير 2023

التوقيت: 18:00 السعودية، 17:00 مصر

الملعب: مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

القنوات الناقلة: SSC HD 1 - SSC SD 1

البث المباشر: شاهد VIP

المعلق: جعفر الصليح



