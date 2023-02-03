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تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ويأمل النصر في التئام جرح كأس السوبر السعودي، عندما يزور الفاتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، للدور الخامس عشر من منافسات الدوري السعودي.

على الرغم من مسيرة الانتصار الطيبة التي ضمنت له تصدر الدوري السعودي، إلا أن كتيبة رودي جارسيا أصيبت بخيبة أمل في بطولة السوبر، بعد توديع المنافسة في نصف النهائي على يد الاتحاد، الذي فاز لاحقًا باللقب في الدوري السعودي على حساب الفيحاء في المباراة النهائية.

وبحسب ما أكده مسئولو العلمي، فإن كريستيانو رونالدو لا يعاني من إصابات وسيكون حاضرا بشكل طبيعي أمام الفاتح، ليصبح ثاني مباراة له بقميص الفوز بالدوري، والثالثة بشكل عام، ويدخل بهدف تسجيل أهدافه الأولى مع فريقه الجديد.

يتصدر النصر ترتيب دوري روشان برصيد 33 نقطة، ولا يمكن أن يتعثر في ظل سعيه الشرس للهلال والاتحاد والشباب، بينما يحتل الفتح المركز السابع وجمع 21 نقطة حتى الآن في المنافسة المحلية.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والفتح هو الجمعة الموافقة 3 فبراير 2023، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي؟

أعلنت مجموعة قنوات "SSC" الرياضية السعودية عن امتلاكها حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتنقل المجموعة السعودية مباريات البطولة بشكل حصري ومباشر لجماهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقوم القناة بنقل مباراة النصر والفتح على قناة SSC 1 بتقنية SD مجانًا، لكنها تتيح المشاهدة بتقنية HD باشتراك من خلال جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفتح؟

يمكن مشاهدة مباراة النصر والفتح مجانًا عن طريق خدمة "شاهد" عبر الإنترنت، وللتمتع بصورة عالية الجودة يجب عليك الاشتراك في خدمة "شاهد vip" للحصول على جودة HD.
 

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالبث المباشرالملعب
الفتح - النصرالجمعة 3 فبراير 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		SSC 1SHAHIDمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة النصر والفتح؟

قناة "SSC 1"، الناقلة لمباراة النصر والفتح وجميع مباريات "دوري روشن"، متاحة على القمر الاصطناعي "عرب سات" فقط، ويمكنك ضبطها على الترددات التالية.

تردد قنوات SSC
 

القنواتالترددالترميزالتصحيح
SSC1 HD12380 أفقي275003/4
SSC2 HD12380 أفقي275003/4
SSC3 HD12380 أفقي275003/4
SSC4 HD12380 أفقي275003/4
SSC5 HD12380 أفقي275003/4
SSC6 HD12380 أفقي275003/4
SSC7 HD12418 أفقي275003/4
SSC EXTRA 1 HD12418 أفقي275003/4
SSC EXTRA 2 HD12418 أفقي275003/4
SSC EXTRA 3 HD12418 أفقي275003/4

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