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يلا شوت الان ŇÔŴ.. بث مباشر النصر والفتح يلا شوت ssc sport|| مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم 3-2-2023 يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الفتح والنصر الجمعة المقبل من أهم المباريات القادمة في الدوري السعودي والتي ينتظرها الكثير من مشجعي ومشجعي كرة القدم السعودية، لذلك سنقدم لكم موعد المباراة، القنوات الناقلة للمباراة. الأحداث والتشكيل الفني المتوقع للفريقين.

مشاهدة مباراة الفتح والنصر من أهم مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري السعودي، والتي يحتل فيها فريق النصر صدارة الدوري بثلاث وثلاثين نقطة، فيما يحتل فريق النصر صدارة الدوري السعودي بثلاث وثلاثين نقطة. يحتل فريق فتح المركز السادس برصيد واحد وعشرين نقطة.

موعد مباراة الفتح والنصر

يمكنكم متابعة ومشاهدة مباراة الفتح والنصر الجمعة المقبل والتي توافق الثالث من شهر 2023 والتي ستنطلق مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس والمغرب الخامسة مساء. في جمهورية مصر العربية وفلسطين، السادسة مساءً بمكة المكرمة وقطر، والسابعة مساءً بتوقيت دبي.

التشكيل المتوقع لفريق الفتح

يأمل فريق الفتح في الفوز على فريق النصر والحصول على الثلاث نقاط كاملة من أجل التقدم في ترتيب الدوري السعودي لذلك فقد يتم اختيار تشكيل قوي للفريق ومن أهم اللاعبين الذين يشتركوا في المباراة فراس البريكان لاعب خط الهجوم وسفيان بن دبكة لاعب خط الوسط ومروان سعدان لاعب خط الدفاع.

التشكيل المتوقع لفريق النصر

يستعد فريق النصر لخوض مباراة قوية أمام فريق الفتح وذلك للحفاظ على صدارة الدوري السعودي لذلك فهو يحاول أن يدخل هذه المباراة بتشكيل فني قوي يضم كل من نواف بوشل لاعب خط الدفاع وتاليسكا لاعب خط الوسط وعبد الرحمن غريب لاعب خط الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر

يمكنك متابعة ومشاهدة مباراة الفتح والنصر يوم الجمعة القادمة عبر قنوات إس إس سي الرياضية السعودية التي حصلت على حق بث جميع مباريات الدوري السعودي.

معلق مباراة الفتح والنصر

يستضيف ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة فريقي الفتح والنصر والتي يمكنك متابعتها من خلال قنوات إس إس  سي الرياضية السعودية بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح.

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لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد والفتح" ((اضغط هنا)) 

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