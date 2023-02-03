بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر لمباراة النصر والفتح، مشاهدة مباراة النصر والفتح في دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث يبحث مشجعو الكرة السعودية عن روابط البث لمشاهدة اللقاء المنتظر بين فرقتي النصر والفاتح.

ويريد نادي النصر تحقيق فوز جديد من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفتح تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

فيما يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة نادي الفتح، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، في الجولة الخامسة عشر من دوري روشان للمحترفين السعودي، في اتجاه الاحتفاظ بالصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السـعودية، والخامــسة بتوقيت العاصــمة المـــصرية القاهرة.

وعلى القنوات التي تبث مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي النصر، ضد الفتح اليوم في الدوري، من المقرر أن تبثها قناة ssc الرياضية الناقلة الحصرية لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

وتستضيف مباراة النصر والفاتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

في خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

في خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )