مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

بث مباشر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وتقام المباراة على أرضية ملعب «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية».

وتنطلق مباراة النصر والفتح في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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والفتح في الدوري السعودي بث مباشر

يتطلع فريق النصر السعودي بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مصالحة جماهيره أمام الفتح والعودة بالثلاث نقاط، بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي على يد الاتحاد، في الدور نصف النهائي.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي دوري «روشن» للمحترفين، برصيد 33 نقطة من 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق الهلال صاحب الوصافة.

وودع فريق النصر في المباراة التي شارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطولة كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.

وطالب جارسيا اللاعبين بطي ملف مباراة الاتحاد، والتركيز على مواصلة الانتصارات في دوري روشن السعودي، وقال لهم وفقًا ما جاء في صحيفة «الرياضية» السعودية: أنتم من يستطيع المحافظة على الصدارة، وأنتم من ستسهمون في فقدانها، فعليكم الآن التمتع بإجازة لمدة 48 ساعة، وبعدها سنعود إلى العمل والاستعداد لمواجهة الفتح، الجمعة المقبل.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، المباراة ضد نادي الفتح في الدوري السعودي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، كرستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وتقام المباراة على أرضية ملعب «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية».

وتنطلق مباراة النصر والفتح في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.