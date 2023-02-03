مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. يلا شوت

البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري المحترفين السعودي “روشن”، وتقام المباراة على أرض “الأمير عبدالله بن جلوي” ملعب المدينة الرياضية.

يتطلع فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، إلى مصالحة جماهيره أمام الفتح والعودة بثلاث نقاط، بعد إقصائه من كأس السوبر السعودي على يد الاتحاد، في نصف النهائي.

ويتصدر فريق النصر ترتيب الدوري السعودي، دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 33 نقطة من 10 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال وصيف المركز.

وودع فريق النصر، في المباراة التي شارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في الدور نصف النهائي.

وطالب جارسيا اللاعبين بإغلاق ملف مباراة الاتحاد، والتركيز على استمرار الانتصارات في دوري الروشن السعودي، وقال لهم حسب ما ورد في صحيفة الرياضية السعودية: أنتم هم من يمكنه الحفاظ على الصدارة، وأنت من ستساهم في خسارته، لذلك يجب أن تستمتع الآن بإجازة لمدة 48 ساعة ثم نعود للعمل ونستعد لمواجهة الفتح الجمعة المقبل.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، المباراة ضد نادي الفتح في الدوري السعودي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، كرستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وتقام المباراة على أرضية ملعب «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية».

وتنطلق مباراة النصر والفتح في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.



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لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )