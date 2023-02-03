يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي موسم 2023

النصر يواجه الفتح في مباراة قوية في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي الممتاز على استاد الأمير فيصل، بث مباشر مباراة النصر والفتح.

موعد مباراة النصر والفتح

يلتقي النصر نظيره الاتفاق في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي، يوم الجمعة 3 فبراير 2023، وستكون المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، فيما ستكون المباراة. في تمام الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسودان وليبيا، ستكون المباراة في تمام السادسة مساءا بتوقيت السعودية. واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر دوت سبورت لايف، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتبث سلطنة عمان مباراة النصر والفتح.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

بينما تذاع مباراة النصر والفتح في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي علي قناة 1 SSC Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباراة النصر والفتح.

معلق مباراة النصر والفتح

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة النصر والفتح المرتقبة في الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي المعلق جعفر الصليح.

مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم

المباراة: النصر ضد الفتح، البطولة: الدوري السعودي، الجولة: الاسبوع الخامس عشر، القناة الناقلة للمباراة: SSC Sports HD 1، معلق المباراة: جعفر الصليح، موعد المباراة: المباراة يوم الجمعة 3 فبراير 2023، توقيت المباراة: المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر.