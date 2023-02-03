كورة اون لاين مباراة النصر والفتح اليوم.. مشاهدة مباراة الفتح والنصر بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي

يتطلع فريق النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، إلى مصالحة جماهيره أمام الفتح والعودة بثلاث نقاط، بعد إقصائه من كأس السوبر السعودي على يد الاتحاد، في نصف النهائي. -نهائيات.

ويتصدر فريق النصر ترتيب الدوري السعودي، دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 33 نقطة من 10 انتصارات، و3 تعادلات وهزيمة، وبنقطة واحدة فقط خلف الهلال وصيف المركز.

وودع فريق النصر، في المباراة التي شارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في الدور نصف النهائي.

وطالب جارسيا اللاعبين بإغلاق ملف مباراة الاتحاد، والتركيز على استمرار الانتصارات في دوري الروشن السعودي، وقال لهم حسب ما ورد في صحيفة الرياضية السعودية: أنتم هم. من يمكنه الحفاظ على الصدارة، وأنت من ستساهم في خسارته، لذلك يجب أن تستمتع الآن بإجازة لمدة 48 ساعة ثم نعود للعمل ونستعد لمواجهة الفتح الجمعة المقبل.

تشكيل النصر المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، المباراة ضد نادي الفتح في الدوري السعودي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، كرستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

من المقرر، أن تقام المباراة بين النصر ونظيره فريق الفتح، يوم غد الجمعة 3 فبراير 2023، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النصر والفتح، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي وبالتحديد مباراة النصر والفتح، عبر مجموعة قنوات «SSC» السعودية، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.





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لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )