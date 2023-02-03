يلا شوت مباراة النصر والفتح.. مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم بث مباشر كريستيانو رونالدو

مباراة النصر والفتح المقرر لها يوم الجمعة الثالث من فبراير 2023 في إطار منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023. استكشف معنا موعد مباراة الفتح والنصر ضمن مباريات دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة للمباراة. تعرف على ترتيب الفريقين في جدول المسابقة حتى الآن وحظوظ مشاركة نجم النصر كريستيانو رونالدو في مواجهة Al Fateh vs Al-Nassr.

ترتيب النصر ونادي الفتح في الدوري السعودي

يتربع نادي النصر على قمة دوري روشن السعودي لكرة القدم هذا الموسم 2022- 2023 برصيد 33 نقطة بعد 14 جولة حتى الآن. استطاع فريق النصر أن يحقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 3 آخرى، بينما تلقى هزيمة وحيدة فقط (0-1) من مضيفة التعاون في الجولة الثانية. فاز النصر على نظيره الاتفاق في مباراته الأخيرة في الدورى السعودي يوم الأحد 22 يناير الماضي بهدف لاعبه تاليسكا في دقيقة 31.

ويحتل نادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة. حقق فريق الفتح 7 انتصارات في الجولات السابقة، بينما خسر الفريق 7 مباريات واستطاع الفتح تحقيق الفوز على نادي الوحدة (2-0) في مبارته الأخيرة في الدوري.

يستضيف ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي مباراة النصر والفتح ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى السعودي للمحترفين. يلتقي نادي النصر مع منافسه نادي الفتح تحت شعار واحد فقط هو تحقيق الفوز فقط للحفاظ على صداراة الترتيب. استطاع النصر تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقائين في الجولات الخمس السابقة لبطولة دوري روشن السعودي للموسم 2022-2023.

يدخل العالمي هذا اللقاء يريد مصالحه جماهيره بعد خسارته لقائه مع نادي اتحاد جدة في الدور نصف نهائي السوبر السعودي بنتيجة (1-3). سيحاول نادي الفتح بكل تأكيد تقديم مباراة قوية على ملعبه وتعزيز مركزه في الجدول. لم يحقق الفتح سوى فوزين في اخر 5 مباريات في المسابقة، بينما خسر في 3 لقاءات وسيسعي بكل قوة واصرار لتحقيق نتيجة مرضية وإيجابية أمام النصر.

تقام مباراة الفتح والنصر يوم الجمعة 03-02-2023 على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء عند دقات الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة. تنطلق صافرة البداية للمباراة في التوقيتات التالية:

تذاع المباراة في الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعوديه، الكويت وقطر.

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة في مصر، السودان وليبيا.

ساعة 4:00 مساءً بتوقيت المغرب، تونس والجزائر.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة النصر والفتح

تنقل مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم من خلال شبكة قنوات الرياضية السعودية (SSC). يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والفتح القادمة بتقنية أتش دي أيضًا من خلال خدمة شاهد (Vip) على الانترنت.

تقرر أن يكون معلق مباراة النصر ونظيره الفتح في الجولة 15 ضمن مباريات دوري روشن هو المعلق جعفر الصليح. يمكنك متابعة مباريات ومنافسات الدوري السعودي والعديد من الدوريات الكبرى العالمية من خلال موقع الفجر الرياضي سبورت (Faharas Sport).

تعرض رونالدو لإصابة بكدمة في مفصل القدم خلال مباراة فريقه الأخيرة مع نادي اتحاد جدة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر. خضع على أثر ذلك الدون للعديد من الفحوصات والتأهيل للتعافي من تلك الإصابة للحاق بمباراة الفتح المقبلة.

تشير الأخبار الواردة أن النجم الدولي البرتغالي سوف يشارك في المباراة القادمة للفريق في بطولة الدوري السعودي بعد أن تعافي من الكدمة بشكل جيد. ينتظر عشاق الأسطورة البرتغالية والعالمية من الجماهير العالمي ومحبيه ومشجعيه حول العالم مشاهدته في أرضية الملعب في مباراة الفتح.

تشكيل نادي النصر المتوقع ضد الفتح

يتوقع أن يستعين مدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا (Rudi Garcia) بالتشكيل التالي في مباراة النصر والفتح:

حراسة المرمى: أمين بخاري.

خط الدفاع: عبدالإله العمري- على لاجامي- ألفارو جونزاليس وسلطان الغنام.

لاعبي الوسط: بيتي مارتينيز- لويس جوستافو- سامي النجعي وعبدالله الخيبري.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- أندرسون تاليسكا.

بذلك نكون استعرضنا مباراة النصر والفتح ضمن المباريات الهامة في الجولة 15 بدوري روشن السعودي يوم الجمعة 03-02-2023. تعرفنا معًا على موعد اللقاء، القناة الناقلة للقاء عبر البث مباشر، معلق المباراة وموقف مشاركة رونالدو امام الفتح. تناولنا كذلك التشكيل المرتقب بنادي النصر لخوض مباراة AL Fateh Vs AL-Nassr.

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر ( اضغط هنا )